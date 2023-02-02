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為何已婚男說30萬住月子中心很值得？網：安太座一世平安

聯合新聞網／ 綜合報導
生小孩後該住月子中心嗎？網路上眾說紛紜，圖為母嬰示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
生小孩後該住月子中心嗎？網路上眾說紛紜，圖為母嬰示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

不少準媽媽都希望生小孩入住月子中心，有人送餐顧孩子，她們可以放鬆身心舒舒服服當習當媽媽。但月子中心價格高昂，一天價格要數千到上萬不等，對不少家庭仍是很大負擔。

有網友在PTT提出大哉問：「為什麼已婚男都覺得月子中心值得？」，原po表示，問過爸爸男同事，「他們覺得月子中心超值，花個30萬，不用被罵一輩子，還可以爽一個月」。爸爸們表示，住在月中高級套房，小孩哭了推給護士，「第一胎沒去的，第二胎都去預約了」。

不少人指出「花錢就能解決的都是小事」，「與其一輩子被說嘴，不如花錢消災」、「很多人不知道剛生完小孩的老婆有多可怕，真的就是安太座無誤」、「我付了30萬，躺在裡面打了一個月的遊戲，非常舒適」、「跟沒求婚被嘴一輩子一樣的道理，該花的還是花一花，錢再賺就有」。

有些人認為單身男不懂其中利害關係，「花完了當然只能認了，還沒付帳前靠北的可多了」、「單身不是沒原因的」、「已婚男才知道自由多可貴」、「花幾十萬可以讓老婆記一輩子，根本划算，說不划算的一定還沒結婚」。

有人回憶新手爸媽爸媽好無助，「孕婦剛生完情緒不穩定，新手爸媽不會顧，根本地獄」、「沒出月中被念了好幾年，小孩出生那個月每天都睡不到完整3小時，給你參考」、「第一胎我們請月姨，第二胎直接月中，真的不用省不用掙扎」、「就當住有托嬰服務的飯店就好，附三餐衣物，房間大小一定打趴同價位飯店，尤其是新手爸媽能力許可就去住，絕對不會後悔」。

有人認為月中可以改善婆媳關係，「月中可以阻絕超多婆媳問題，婚禮可以不辦，蜜月可以不去，月中不花一定後悔死，累到老婆還是小問題，累到自己媽媽才真的是可怕」、「沒事不要結婚，更不要為了省錢讓你媽幫老婆坐月子」、「老媽喊省下來，又不幫忙坐月子的，這才慘」。

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