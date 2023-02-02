別再給婆家鑰匙了！人妻與尪出國玩 小姑趁機帶男友住3天「爽躺主臥大床」

不只婆媳易有紛爭，姑嫂間相處也難免有磨擦。一位人妻近日偕夫出國旅遊回來，一進家門就發覺不對勁，不只家中有油煙味、浴室留有頭髮，連臥室的床都被躺過，追問後才知小姑曾帶著男友「大方入住3天」，讓她頓時傻眼，發文勸世「千萬不要給婆家人自己家的鑰匙」。

原PO表示，她和老公趁春節去日本玩了5天，回台後一進家門就覺得不對勁，不只空氣中飄著油煙味，臥房枕頭和棉被擺放的方式也不一樣。於是她開始檢查家中各處細節，發現浴室排水孔有頭髮、廚房流理台有水漬、搖控器被動過，她梳妝台上的瓶瓶罐罐也「位移」，基本上可以確定有人偷溜進來，還大搖大擺的使用家裡各種物件。

由於當初曾將家中備鑰交給婆婆，便懷疑婆家有人趁他們出國時過來。儘管詢問後，婆婆否認並說「不清楚」，但推敲後「曾說要和朋友上台北玩」，正在大學就讀的小姑就是最可能的人選，追問小姑後她也坦承不諱，直接回答「我跟我男友去借住了3天」。

原PO委婉向小姑表示，很歡迎她來借住，但希望尊重一下兄嫂、先行告知，而且雖然都是一家人，房間、浴室這種較隱私的地方突然發現被使用，感覺還是不太好。沒想到小姑理直氣壯地說，「我們都有打掃乾淨啊」、「你們不在也不會吵到你們」，讓原PO當場傻眼，直呼「把鑰匙給婆婆真是史上最蠢的錯誤」，奉勸大家別重踏她的覆轍。

網友對小姑天兵行徑也相當不以為然，痛批「好沒禮貌又不尊重人」、「都沒有道歉，真是沒有教養」、「人不要臉天下無敵」、「超噁心的，完全無法接受床被外人睡過」、「超級噁心又沒禮貌的一家人，如果妳比較粗心一點的話可能根本不會發現欸，完全沒打算告訴你們有夠誇張」、「把你家當免費民宿用，有夠噁爛的小姑，讀到大學這點禮貌都沒，婆婆也雷根本幫忙隱瞞」、「我比較好奇你老公態度如何」。

不少人更催促原PO趕快換鎖以絕後患，「舊鎖匙不要拿回來，直接換鎖」、「真的推換鎖，感覺超噁心的，最好換電子密碼鎖或是指紋認證的」、「我也覺得直接換鎖，新的鑰匙不要再交給其他人了」。