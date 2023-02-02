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她分享恐怖情人面相特徵 曝前任慘痛經歷：連性事都說出去…

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶示意圖。 圖／ingimage
情侶示意圖。 圖／ingimage

珍惜生命，遠離恐怖情人！近日有網友在Dcard分享「恐怖情人的三種面相特徵」，並自曝前任的長相就中了其中兩點，兩人分手後，對方甚至把「性事」說出去，令她相當畏懼，提醒大家若遇上恐怖情人一定要盡速遠離。

一、下三白或四白眼

下三白指當人眼睛直視前方時，眼球下方的眼白會微微露出；四白眼則是直視前方時，黑眼珠四周都會露出眼白。

有這種面向的人難以控制自己的脾氣和行為，甚至連思維都讓人摸不著頭緒，導致時常做出可怕的事情，許多社會案件的嫌犯都有這種特質，例如在台北捷運車廂隨機殺人的鄭捷、對民進黨立委高嘉瑜家暴林秉樞等。

二、鷹勾鼻

鷹勾鼻在面相學上大多帶有負面涵義，這種人通常心狠手辣、較為陰險，會有「當我得不到你的時候，別人也別想得到」的心態。

鷹勾鼻示意圖。與當事人無關。圖/ingimage
鷹勾鼻示意圖。與當事人無關。圖/ingimage

三、鼻骨突出

鼻骨凸出的人通常報復心較重，跟這類的人交往時絕對不能拍攝私密影像等，因為一旦分手，對方很有可能把這些照片、影片外流，或者散播關於你的負面謠言。

鼻骨突出示意圖。與當事人無關。圖/ingimage
鼻骨突出示意圖。與當事人無關。圖/ingimage

原PO分享，自己的前任就擁有以上特徵的其中兩項，也的確是名恐怖情人：「分手那陣子真的好痛苦，每天都生活得膽戰心驚。」她表示，前任雖然沒有動手傷害過她，但他會想自殘，還會一直鉅細靡遺地交代過程給女友，令她留下陰影。前任甚至在分手後把兩人過去的「性事」告訴他人：「我從共同朋友那裡得知他把我們的性事都講出去，而且很多都是不實或是誇大的故事。」

不少網友看了表示有同感：「有個朋友長得跟這些特徵一模一樣，他不管玩什麼遊戲只要有關積分或排位他總是能爬到最高，每次跟他玩他都是殺紅著眼說『要殺死他們對面全部廢物』」、「以前有個認識的人是下三白，會虐貓」。也有人開玩笑道：「全中，雖然我沒前科，還是個優良市民，但為了安全起見我先來去自首。」

最後，網友也提醒，雖然面相不一定準確，但是人們總說「相由心生」或許不無道理，因此呼籲若真的不幸碰上恐怖情人，一定要好好保護自己、盡快遠離。

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家暴 隨機殺人事件 鄭捷 林秉樞 面相

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