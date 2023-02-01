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「感覺被強暴」人妻曝對尪沒性慾原因 驚吐：他外面有小三也不錯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友近日在網路論壇發文，表示結婚多年，卻對丈夫越來越沒「感覺」。示意圖／ingimage
一名女網友近日在網路論壇發文，表示結婚多年，卻對丈夫越來越沒「感覺」。示意圖／ingimage

愛情三要素包含激情、親密和責任，親密關係的經營並非易事。一名女網友近日便在網路論壇發文，表示結婚多年，卻對丈夫越來越沒「感覺」，並驚吐兩人發生性行為讓她「感覺被強暴」。文章一出，原PO的驚人發言，讓網友們皆感訝異。

一名女網友在Dcard發文，表示與丈夫結婚5年，育有1子，兩人平常不會吵架，也會聊天，但這一兩年，自己對先生愈來愈無感。

原PO指出，自己害怕丈夫半夜過來親她、想要性行為，「感覺被強暴，常常閉著眼睛希望趕快過去」、「連他吻我，我都下意識跑去廁所洗嘴巴」。原PO解釋，因為覺得丈夫已經跟家人一樣，如果兩人恩愛，就會有「跟哥哥弟弟做愛一樣」的感覺。

原PO並說明，自己不是沒有性慾，「但就不會想跟老公，也對外面的異性沒興趣」，自曝已兩個月沒有「恩愛」過了。原PO更說，如果丈夫有外面有小三也不錯，「完全沒有生氣的感覺」。

原PO坦言自己是「很雷的老婆」，也覺得先生很可憐，「但我身體是誠實的，想逃就是想逃，無法欺騙自己對他有慾望」，並問「該離婚嗎？」

對此，許多網友建議原PO應與丈夫溝通，「有沒有跟老公聊過啊⋯⋯這樣感覺有點糟糕，要不試著諮商看看？」、「建議去看醫生諮詢，找先生一起談談」、「一直被愛人拒絕真的很令人難過」。有網友則推測，「很可能是無性戀，無性戀的特徵就是不會想與他人（包括伴侶）發生關係，但自己仍有性慾、會自慰等等」。另有網友認為，如果可以，不如就「外包」，「如果還可以是朋友，那就性事各自玩，孩子一起顧」、「如果真的彼此相愛，不如試試讓他出去解決」。

丈夫 結婚 性行為 老婆 離婚

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