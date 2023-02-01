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父母見女兒在公婆家飯後沒洗碗大怒 她搬出公公一句話反駁

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的父母認為，女兒身為媳婦在公婆家飯後要負責洗碗。圖片來源／ingimage
原PO的父母認為，女兒身為媳婦在公婆家飯後要負責洗碗。圖片來源／ingimage

飯後媳婦是否要負責洗碗？日前有一名女網友的父母至她的公婆家作客，由於公公習慣自己洗碗，因而沒有幫忙，反被自己的爸媽批評「哪有媳婦吃過飯就大搖大擺出來坐在客廳」，令她相當無奈，許多網友則有不同看法。

有女網友在PTT上發文表示，日前爸媽受邀至公婆家中吃飯，並認為飯後女兒應該到廚房洗碗，她則反駁「公公說過叫我不要洗碗，別人洗的碗他都還是會重新洗過」、「公公在旁邊也說他習慣自己洗，而且他都不叫我老公洗碗了」。

回程路上，原PO媽媽則告誡「不管公公說什麼，都要去洗碗，哪有媳婦吃過飯就大搖大擺出來坐在客廳」，別人會認為「沒教好」，她解釋「嫌我碗洗不乾淨也不會怎樣啊，而且我這麼多年沒洗碗，突然開始幫忙洗碗也很怪」，並補充家中也有洗碗機，只是沒在用。

許多網友批評原PO爸媽，「女人何苦為難女人，公公就說不要幫了」、「妳媽豬隊友，公公都說不用了，別理她」、「當事人都說別洗了，還在那邊強迫別人跟你演客套戲」、「公婆家，妳爸媽也在，公婆叫妳別洗才正常吧」、「第一次看到有父母以養奴隸為榮」。

但也有人認為要做「面子」給父母，「妳爸媽在乎的是他們的面子」、「妳爸媽對這件事很不安」、「公婆人好，但還是要演一下」，其他人則留言，「洗碗是洗碗機的工作」、「日子是妳在過，妳爸媽不會幫你過，自己開心就好」、「會不喜歡別人洗碗的大概洗碗會有很多規矩，譬如哪塊菜瓜布只能洗什麼器皿」、「妳公公可能有潔癖，所以吃喝用的不喜歡別人碰」。

PTT 媳婦

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