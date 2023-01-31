「她不能陪吃苦」他埋怨女友拒出錢幫買車 網勸做這件事

男友要買車，女友該出錢嗎？有網友在ptt分享「未談及婚嫁就要求另一半幫忙出錢買車」，男性友人抱怨想買車，要求交往兩年的女友幫忙出點錢卻遭拒，男生向友人訴苦，埋怨「女友不肯陪他吃苦」。

原po表示，朋友最近想買車，希望女友幫忙出一些錢，「車會登記男生名下」，女友卻表示兩人還沒結婚不肯出錢，引發男友不滿。原po也認為朋友要求太超過，他認為至少情侶要論及婚嫁或是真的結婚，才能請女方出錢，否則分手女生就「做公益」了。

網友普遍認為男生太會算，「那麼想要女友幫忙可以求婚啊？算得那麼精」、「那就趕快結婚吧，不就解決了」、「女友幫忙出是會還的嗎？如果不會人家幹嘛要出？到時分手女生什麼也沒有」

不少人對「吃苦說」很疑惑，「我以為陪吃苦是一起騎機車吹風淋雨？要對方出錢買車卻登記自己名下，只是自己爽呀！哪有陪吃苦」、「陪吃苦✕ 找分母○」、「如果是女生該該叫出門要坐車，那要她出部分費用就算了，自己想買車要女生一起出錢？ 沒錢大可不用買，不用硬冠不肯陪他吃苦這頂帽子給對方」、「這不叫陪吃苦欸，既得利益者在爽，苦只有女友在吃ok」。

不少人認為買車不是小數目，「買手機還ok，買車就太超過了」、「買車還要女人幫出也太慘了吧，如果是房子還有點道理」、「女友買名牌包，他有幫忙付再來說吧」、「登記誰名下就誰付，但另一方若常搭乘就幫忙補貼部分油錢」。

過來人勸，「分手就好了，她不適合你」、「這是情勒她啊，說現在都不願意付出了那怎麼結婚」、「沒結婚不要合資任何東西，容易爆糾紛」、「除非對方主動掏錢說我出一半，不然只是情緒勒索吧」、「錢不夠就想買車喔」