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女友羞喊「過年愛愛要加班費」 他完事後被討1萬2想放生了

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友和女友愛愛時被要求「過年要加錢」，一席話讓他相當受傷。 示意圖／ingimage
男網友和女友愛愛時被要求「過年要加錢」，一席話讓他相當受傷。 示意圖／ingimage

不少情侶在過年期間會互贈紅包，但一位男網友就分享令人傻眼的故事，他原本就打算包6千元紅包給女友，但在兩人準備要恩愛時，女友卻以「過年要加班費」為由要求「紅包再加碼一倍」，完事後向他追討1萬2千元，讓他相當受傷，直呼不知該不該和女友繼續走下去。

這名網友透過Dcard發文表示，他自稱和在一起8個月的女友出門開房間、買保險套都是他出錢，若吃一餐超過300元以上的餐廳通常也都是由他付錢，去吃小吃店則由女友主動去付，「我對她在錢這部分比較沒那麼計較，畢竟是自己的女朋友」，且在過年前，原PO還事先告知女友會大手筆包6千元紅包給她，讓她開心過年。

過年幾天，女友到原PO家陪他的家人吃飯，晚上兩人回房休息時，原PO突然來了「興致」，未料剛親完，女友一席話讓他不知所措，女友說「要放進來的話，紅包錢要多一點喔！」原PO納悶反問想要多少，女友則一口氣討了2倍紅包、1萬2千元，女友更聲稱「過年上班都有加班費，所以愛愛也可以有吧！」

女友一席話讓原PO半信半疑，但在愛愛結束後，女友突然對他說「用LINE Pay轉給我也可以喔～讓你不用特地領錢裝紅包袋，我很貼心吧」，對於女友的反應，原PO坦言相當傷心，甚至開始不確定能不能和她繼續走下去。

許多網友聽了這段荒唐故事後，也都覺得非常傻眼，紛紛留言「確定是女友嗎？」、「可以分手了，這種價值觀如果當老婆會讓你很辛苦」、「醒醒好嗎～那是包養妹，你還真把人家當女友喔」、「她是在跟你開玩笑嗎？如果是真的請放生」、「也許是在開玩笑吧，她或許覺得多6千還好，就是好玩而已」。

Dcard 紅包 加班費 情侶

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