娶曾做夜總會小姐做老婆 婚後「舊習難改」超崩潰：罵她還會報警

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香港01／ 撰文：爆料公社
網友抱怨自己娶了曾在酒店上過班的老婆，有諸多不良的生活習慣。 示意圖／ingimage
網友抱怨自己娶了曾在酒店上過班的老婆，有諸多不良的生活習慣。 示意圖／ingimage

「酒店妹（夜總會小姐）真的不要娶！」網友在爆怨公社發文，以前人常說「寧可娶婊為妻，不願娶妻為婊」，但是不是曾經在那個環境工作的人，還是脫離不了那些習性？

「我要抱怨我的老婆，雖然馬上就會變前妻了！兩年來她不肯工作都靠我養，每天在家濫用安眠藥喝酒睡覺連貓都不陪，我也從來沒有管過她什麼，一樣幫她買酒買煙。」

「前天她去夜唱，本來說好天亮前會回來，結果早上我都要出門上班了才回來，跟我說『喝醉睡朋友家』，於是我很合情合理的跟她說：『妳以後不准出門，妳被禁足了！』她居然跑去報案說我家暴限制人身自由……跟朋友的對話紀錄裡還說『我一定要從他身上撈到些什麼才離婚』，這輩子我遇過太多瘋女人，這個真的是我遇過最瞎最扯的！」

原po表示自己與太太不是酒店認識的，是在IG認識的，但娶了酒店妹為妻，大概是因為愛吧；然後容忍她的酗藥喝酒徹夜不歸，大概也是因為愛吧。因為正常人怎可能可以忍受兩年？

留言中就有同經驗的網友給出了中肯的建議：「身為過來人，酒店妹只在乎絕對值，不在乎百分比。你沒那個實力，勸你放棄，對誰都好！上一句的意思是『當你有100萬，給她99萬，也比不上身上有1000萬，給她100萬的人』，她要的是實質的生活，細細想來也很合理，不就是為了錢才會去做酒店？所以沒實力還是別碰吧！」

其他人則表示：「其實跟是不是在酒店上班沒關係，很多不在酒店上班的也是這樣的，只能說你太衝動啦！還沒真的了解她就結婚。」「相信我，婊子就是婊子，跟職業工作沒有關係，祝福你早日脫離苦海！」「酒店妹是為了什麼去酒店上班？這種的你期望她吃苦耐勞當賢妻？傻了嗎？」「八大蝴專業術語：我們不偷不搶。」

也有人直言：「睡客人家，睡朋友家，睡別人家，可能對她來說沒有差別吧？」「那是人的品德操守問題，跟職業沒有關係啦！」「一切都是你自己找的呀！」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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