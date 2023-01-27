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小心被吃死死！他批評婚後男性：房產、車子不應登記女方名下

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為「家」應該要夫妻一起扛，否則婚後男性容易被「吃死死」。示意圖／ingimage
有網友認為「家」應該要夫妻一起扛，否則婚後男性容易被「吃死死」。示意圖／ingimage

每個人價值觀不同，有網友認為「家」要夫妻一起扛才是家，並批評婚後男性不應該將個人房產、車子登記於女方名下，言論也引起網友熱議。

有網友在PTT發文回應一對離婚夫妻的經濟糾紛，表示「家」就是夫妻一起扛才是家，並批評結婚的男性不應該被「吃死死」，將個人財產房子、車子等都登記女方，僅為了所謂女方的「安全感」。更點出除非有錢到能吃好幾代，否則婚前一定要簽財產各自獨立、家用也要女方一起分擔，更直呼「這年頭男人真的要好好保護自己」。

許多網友紛紛回應表示，「女人靠自己才實在」、「本來就要靠自己，沒什麼事是應該的」、「難道現在還有人把房子全部給老婆嗎，很危險的」、「法律保護懂法律的人」、「反正這樣玩的要確定感情夠穩，不然都很慘」。

還有人針對房產問題留言，「婚後的財產其實都是各一半，沒有誰給誰的問題，反倒是平常要有一點錢可以花，財產怎麼登記根本不重要」、「登記誰的還是有差吧，可以直接把房子賣掉，然後藏錢」、「辦預告登記，這房子之後所有權利異動都要你同意」、「共同財產就是離婚平均分配，尤其是登記的東西，根本沒差，反而沒登記的能藏，戶頭錢領光才是高招啊」。

PTT

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