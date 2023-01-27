男友家人狂逼她結婚生子 否則當場趕人、介紹男友新歡
感情問題是農曆新年長輩必問難題之一，有港女就在討論區發文，指與男朋友在一起約7年，目前住在男朋友家。年初四（1月25日）當天，她聽到男友家人向男友提到，如果她不願生小孩，「就打電話叫計程車請我走」，更說「很多國內正貨」介紹給男友，讓她相當崩潰，而男友的反應也讓她心寒，不禁感歎「我開始有點分不清他哪句真哪句假」。
該港女於連登討論區以「年初四被迫生子結婚，不要的話就打電話叫計程車趕我走」為題發文，指自己的年齡「3字頭」，與男友交往約6至7年，目前住在男友家。雖然男友喜歡小孩，但她直言對此「一般般」，「責任大，又要供他讀書，搶學位，還要教會他怎麼在社會生存，我自己也是人生剛起步，沒什麼信心教好他，不想他天生天養，自生自滅」。
樓主指，年初四當日男友與家人聊天，她聽到談話內容提及「如果我不生孩子就打電話叫計程車請我走，還說生孩子不用這麼大壓力，船到橋頭自然直，天塌下來很多人幫我們撐著這麼說」，之後更有親友爆出一句「很多國內正貨介紹給我男朋友」，讓她相當崩潰，「之所以沒吭聲，就是想看看會被迫生孩子，還是搬走」。
樓主又稱對男友的反應感到心寒，「今天才真正知道我男朋友的想法，平時他還是藏著，他姐姐來到他也說了很多東西，但他又跟我說不用理會他們，我是跟他約會不是跟他家人約會......我開始有點分不清他哪句真哪句假」。樓主直言，目前已預計會與男友分手，尋找價值觀相同的人。
貼文引來網友熱議，有人認為男友家人要求過分，「其實你不是跟三姑六婆約會」。也有人認為男友家人有要求無可厚非，「你住在別人家裡有什麼好說？」、「換位思考，有人在你家包吃住，有一點要求、付代價都很正常」、「他想生你不想生，那麼分手，大家人生目標不同」、「這些其實除非夫妻倆搬走不再管家，否則無論生還是不生也一定有麻煩」。
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文章授權轉載自《香港01》
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