女嫌男友紅包只給2000「太少了」 網砲轟：有什麼好包的

農曆春節期間，親戚朋友間都會包「紅包」來祝福彼此，不過日前有網友抱怨「男朋友說沒錢包紅包」，細數男友每年的紅包金額，批評「男友過年花了快30幾萬買精品，說沒錢包紅包給我，他都快30幾歲了，這樣感覺很烙賽」。

一名女網友在Dcard發文指出，「男友第一年很敷衍，包了2000塊紅包給我，當時覺得算了，有錢就好。第二年他說沒錢，因為他過年前花了30幾萬整理車子，我也想說算了。第三年，我先包紅包給他了，結果他直接說：『不用包給我，我沒錢包給妳』因為他過年前花了快30萬買精品」。

原PO氣得直呼「過年包紅包是個儀式感、心意，兩千塊真的很敷衍吧！後來他直接說沒錢，他都快30歲了，真的覺得很烙賽，這男朋友還能要嗎？」文末，原PO補充「我工作比男友忙，平常只有假日一餐會出去吃飯會是他出，其他時間都是各自處理，也不會送我禮物之類的，所以我根本不會花到他什麼錢」。

文章曝光後，被許多網友抨擊「到底情侶間有啥好包的？超無言」、「2000元原來是很敷衍的紅包嗎？妳說要包紅包來有儀式感，又嫌棄很敷衍，到底要怎樣？」、「妳本來就不應該花到他什麼錢阿。整篇文從不滿他沒包紅包給妳，到特別補充一段說妳不會花到他什麼錢，講得好像本來他就該給妳錢但是妳沒拿， 笑死欸」、「花錢買精品怎麼了？又不是花妳的錢，憑甚麼他要包紅包給你」、「笑死人，憑什麼包紅包給妳？他買精品又怎樣？」

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