父母過世她不回家吃團圓飯 嫂嫂力勸還帶回娘家過年暖哭網友

許多人過年會回家吃團圓飯，一名網友因家中父母已過世，原本沒有要回家過年，卻收到嫂嫂的訊息要他除夕回去團圓，初一時擔心她一人在家還打算帶她回去娘家，兩人的對話讓原Po感動落淚。

網友在臉書社團《匿名2公社》發文，貼出和嫂嫂的Line對話截圖，嫂嫂先詢問原Po除夕要坐幾點的車回去，要讓哥哥去接她，原Po則回覆「爸媽不在了，我沒有要回去，畢竟那是妳和哥哥的家」，嫂嫂看到後馬上說「妳說那是什麼話，妳哥哥的家也是妳的家，妳除夕不回來團圓妳要去哪裡。不要一個人孤單的過年，家裡隨時歡迎妳回來」、「爸媽都不在了，妳又沒結婚，我們不保護你誰來保護妳」、「就算妳結婚了，這裡還是妳的娘家」。

網友貼出和嫂嫂的對話。圖擷自《爆料公社》

網友的嫂嫂要她回哥哥家吃團圓飯。圖擷自《爆料公社》

原Po表示看完嫂嫂傳的訊息後，眼淚一直掉下來，就連初一嫂嫂也打電話回她娘家跟她媽媽說「多整理一間房間，我帶我小姑回去，要不然只有她一個人在家而已」，也讓原Po感嘆「我前世一定是超級大善人，或者救了全宇宙，才有那麼好的嫂嫂」。

貼文曝光後，引來網友紛紛留言「令人羨慕的好嫂嫂，你肯定也是個令人羨慕的好小姑」、「我也有一位天使婆婆及老公，除夕當天婆婆跟我先生叫上我娘家的媽媽及弟弟、妹妹，一起來婆家跟我們一起圍爐」、「自從我離婚後我都回去二哥二嫂家吃團圓飯，我爸媽也不在了，我每年除夕也都是二哥二嫂叫我回去」、「哥哥家也是你家，光這句我感動不行」、「記得有次我跟前夫吵架，我負氣離家一邊打電話給哥哥，我哥說要來接我，外面下個大雨，等了許久，看到是我嫂嫂，冒著大雨騎車來接我，當時的我真的哭到不行」。

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