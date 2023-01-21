離婚後首次除夕！她見別人開心圍爐超心酸：孤單感湧心頭

過年是部分媳婦的惡夢之一，若遇到比較傳統的夫家，可能必須跟著婆婆忙進忙出，伺候一家老小。有網友分享「離婚後的第一個除夕」，回想往年春節都得跟著婆婆買菜、煮菜，今年則是一人孤單過節，雖然輕鬆許多，但心裡不免有點難受。其他網友則恭喜她「上岸」，並鼓勵她「好好為自己生活」。

一名網友在論壇Dcard發文分享「離婚後的第一個除夕」，她表示，往年從小年夜開始就得與婆婆開始買菜，每年都買超多菜量，而且菜色也要依照婆婆的要求進行，直到懷孕才不用當「人肉購物車」。

該網友說，婆婆自從有媳婦後，就再也沒有下廚煮年夜飯，由於婆婆的堅持，擔心祖先吃不飽，所以每年的年夜飯都吃不完，總是吃了又熱、熱了又吃。今年因故離婚，連假終於可以好好休息，然而就在前夫接走小孩後，一股孤單的感受卻油然而生。

該網友說，「我以為我會覺得輕鬆愉快，大家都在發各種準備圍爐食材跟返鄉的動態，突然覺得一股莫名的孤單湧上心頭，也沒辦法回娘家，雖然朋友邀請我一起圍爐，但我的心理可能還沒有強大到在這種重要節日看著別人一家團圓，也婉拒姊姊的圍爐邀請」。

該網友表示，「後來想想，現在還很多媳婦身在水深火熱之中，我這樣已經上岸了是不是要珍惜？轉個念，過年也只是放比較多天的連假吧！沒事的，真是因為第一年比較多愁善感一點而已，不說了晚點來去把冰箱填滿，明天要在家吃一整天」。

其他網友則留言鼓勵「恭喜妳終於可以享受自由的長假，其實有很多未/離婚的女生可以作伴喔」、「恭喜你獲得自由！一定會是值得的」、「恭喜上岸，好好的為自己生活，願往後的日子裡，百毒不侵，活得認真，笑的放肆，抬頭遇見的都是柔情」，

不少有相同經驗的網友也留言「我也是遇到離婚後的第一個過年」、「今年是離婚後的第三年過年，開心的帶著女兒們出門玩，很慶幸小孩從我們離婚了後也不用去前夫家過年，真的是非常開心自在」。

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