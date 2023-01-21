父母各自再婚！32K女煩惱得送出7包紅包 網教一招：不失禮

今天就是除夕夜，晚上圍爐就是發送紅包的時間點，為了感念長輩的照養，許多晚輩會以紅包聊表感謝。不過有網友苦惱，她的父母都各自再婚，她考慮包紅包給父母、父母再婚對象、爺爺奶奶及外公外婆，共七人，但她月薪只有3.2萬，相當緊繃。但其他網友不解「再婚對象沒養妳，幹嘛包？別裝闊！」

一名網友在論壇Dcard發問「兩倍家人的紅包怎麼包？」她是一名應屆畢業生，每月薪水3.2萬，資歷僅3個月，父母離婚且各自再婚，平時父母都會告誡她「阿姨（爸爸再婚對象）、叔叔（媽媽再婚對象）也很關心妳，以後妳也要照顧他」，讓她認為過年紅包得多包兩包，等於得包給父母、父母再婚對象、爺爺奶奶及外公外婆，共七人。

該網友無奈表示，「即使是父母的再婚對象，但婚不是我結的，所謂的家人多了一般人兩倍，到底照顧到什麼程度才是對的，我真的不知道，我自己會一直糾結於父母再婚對象自從進入家庭，也都會包紅包給我或所謂的關心我，那我是不是應該也要這樣？」

該網友表示，「父母的再婚對象關係不到超級親，但也不會陌生，就一般般那種，雙方再婚對象在我出社會前都不會負擔我生活或學業開銷，偶爾會請吃飯、生日禮物過年紅包大概2000，真的煩惱好久紅包要包多少，要怎麼包才不會破產又合理」。

其他網友則留言「阿姨跟叔叔不用包，爸媽包2600、阿公阿嬤包3600」、「不用包給後來他們各自結婚的對象，畢竟他們也沒負擔過你的生活費」、「再婚對象不用包啦，其他的就依照能力分配」、「沒那個經濟能力真的不用強迫自己裝闊，過好自己的生活比較重要，都沒多熟了也沒人情勒，把自己當政府在普發現金？」、「才領32k我是會都不包啦」。

有網友教一份紅包給兩人也不失禮，「我的話可能會變成父親+阿姨這樣子一起給，兩個人給一包2800解決」、「阿姨叔叔不用包，不然就是說這包給爸爸阿姨，二個人包一包就好了，我家是阿公阿嬤通常都是只包一包」。

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