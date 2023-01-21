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男搭高鐵沒帶學生證挨罰 怒吼：只是回家過年為何刁難我？

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她見「男友家有點窮」超苦惱 網見1徵兆喊：快分手！

聯合新聞網／ 綜合報導
女大生擔心與男友家庭背景差異過大而無法走到最後。 示意圖(ingimage)
女大生擔心與男友家庭背景差異過大而無法走到最後。 示意圖(ingimage)

古人認為兩人成婚需門當戶對，有一名女大生對於「男友家有點窮」感到苦惱，她指出，自家父母高薪且節儉，反觀男友家境不佳，男友媽媽卻喜歡買精品。其他網友則分為兩派，有人認為差異太多價值觀也會有差，加上男友媽消費習慣是一大問題，建議分手，但也有過來人認為，只要有愛就能克服一切。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她目前與男友交往兩個月，突然發現兩人的家庭背景相差很多，她的父母為台大畢業的留學生，工作是教授，男友父母則是高中畢業的藍領階級，另有個在超商打工、休學的弟弟。

除此之外，兩家人的消費習慣也大相徑庭，她的父母較為節儉，如遊歐時會提早下火車，省下路途中上廁所的1歐元，而男友的媽媽雖然收入不高，卻非常喜歡買精品。

該網友苦惱地表示，兩人的科系畢業後出路不錯，但仍擔心背景差異，「我們差這麼多，真的有可能走下去嗎？總覺得這個原因有點太現實了，但已經不是學生時代，靠喜歡就能維持關係的階段了」。

對此，網友分為兩派，有人認為是與人交往不是與錢交往，留言「他家狀況只要不會需要你男友負擔就好了吧？他媽愛買精品花自己的錢又怎樣？弟弟過自己人生，休學也沒靠家裡，自己打工賺錢，也要被你看不起喔？重點是男友本身的價值觀，你能不能接受吧」、「所以你是和錢交往？真棒」。

還有過來人留言「跟我情況蠻像，已經結婚五年囉，我爸是在菜市場賣菜，我媽是小公司的會計，我弟則是加油站打工，準備考試大概5年了，我老婆則是獨生女，她爸爸是IT產業中高階主管，她媽媽則是銀行高階主管，雖然我們現在還沒有房，但結婚五年也存了80萬左右家庭基金，生活還勉強過得去，日子苦但至少過得很開心，雙方父母背景什麼的，說真的都不會造成什麼壓力」。

不過仍有網友認為家庭背景差異不容小覷，留言「建議分，家境其實很重要，也會間接影響你男友的價值觀，先不說你賺多賺少，你以後可能要負責養他全家你有辦法嗎」、「建議妳分手，光是他媽媽愛買精品，就要有警覺，若他家大富大貴就算了，經濟不富裕還這樣，等妳嫁過去有的妳哭，別不信邪，說不定還要妳拿錢出來」。

Dcard 結婚 情侶 省錢

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