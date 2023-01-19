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跟弟弟關係決裂成陌生人 他懊惱：是否該包紅包給姪子？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友與弟弟形同陌路，讓他煩惱過年是否該包紅包給姪子。示意圖／ingimage
網友與弟弟形同陌路，讓他煩惱過年是否該包紅包給姪子。示意圖／ingimage

農曆新年將至，大多家庭裡的長輩都會依習俗發紅包給晚輩，但有網友發文詢問，自己與親兄弟，先前因爭吵而導致關係破裂，平時相處有如陌生人，因此詢問網友「如果兄弟姐妹當你陌生人，那還要包紅包給他小孩嗎？」，許多人則建議不需要。

有網友在PTT上發文表示，本來是團圓歡樂的圍爐過年，但是跟弟弟大吵後，兩人互不往來，對待如陌生人，但他有兩個小孩，直呼「是不是剛好也可以省紅包錢」、「還是可愛的侄子是無辜的」，因此詢問網友「如果兄弟姐妹當你陌生人還要包紅包給他小孩嗎？」

許多網友表示不需要，「我也沒再包的，一年見不到幾分鐘」、「不用，如果你知道你侄子長大後高機率還是會幫他爸講話，覺得你就是搞事親戚，你真的都不會介意再給」、「給了還不是被你弟拿走」、「看他小孩跟你的互動」、「除非小孩跟他爸感情不好，不然不可能」。

還有人留言建議，「包168啊」、「長輩恩怨幹嘛涉及小孩，看你自己格局」、「簡單，你要包的超級無敵大包，這樣尷尬的就是你弟」、「就給66塊零錢」、「姪子可愛就認了吧」。

PTT

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