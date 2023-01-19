她不滿同居男友帶紅顏知己回家住 網友勸分手：妳沒有話語權
男女交往的過程中，必定有些磨擦，有女網友發文表示，由於同居男友的大學異性好友與家中鬧翻，因此主動提供住所，建議可以一同居住，原PO則表示不滿私領域被干擾，許多網友則認為原PO並非房子的主人，就沒有話語權。
有女網友在PTT上發文表示，目前同居男友家，並僅與他弟弟三人同住，共有3間房，因此多一間。她懊惱，男友的大學異性好友，近期跟家裡鬧翻，無家可歸，得知後便邀請該紅顏知己可以一起同住，但她向男友說明自己重視私領域，因而發生爭執，原PO認為「只是表達我的感覺，怎麼換來誤解與冷淡」。
許多網友紛紛表示，該住所並非原PO的「私領域」，「我覺得妳身為女朋友說這種話是沒什麼錯啦，真要說就是房子是他家的，他愛給誰住就給誰住，妳比較理虧」、「房子誰的？他家的，那這不算妳的私領域，結案」、「妳現在是在他家的私領域裡，他弟弟比較能抗議」、「什麼私領域？不是妳的房子，就是沒有話語權」、「哥哥帶女友不夠，現在又加一個」。
其他人則留言，「結婚前沒責任，真的要自己開心最重要」、「妳就不要住他們家啊」、「基本尊重做到一切好說」、「妳心裡一定是不高興的，別不面對這種感受，這不會讓事情變好」、「可能要有分手的心理準備」。
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