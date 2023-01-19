快訊

吃下第2大股東持股 王雪紅「完全執政」TVBS

男生說「我媽很好相處」就是地雷？網列這些金句：媽寶起手勢

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶交往時，許多男友常會把「我媽很好相處」掛嘴上，希望女生輕鬆應對別緊張，但箇中滋味，只有女友知道。 圖片來源/ingimage
情侶交往時，許多男友常會把「我媽很好相處」掛嘴上，希望女生輕鬆應對別緊張，但箇中滋味，只有女友知道。 圖片來源/ingimage

情侶交往是兩個人的事，但如果要談婚論嫁就是兩個家庭的事情，而兩人爸媽的態度也會大大影響小倆口的關係，有位網友在ptt提出大哉問，說「 我媽很好相處是地雷句嗎？」引起熱烈回響。

原po表示，很多男方都把「我媽很好相處啦」、「我媽人很好」這些話掛在嘴邊，但對很多女生來說，這句話似乎是「大地雷」。原po好奇，當男生被女生問「你媽看法或是家人的看法」到底該怎麼回才是安全牌？還是在女生心中，男生媽媽清一色是不好相處的呢？

網友一針見血，「這句話是媽寶起手勢」、「這句話會在另一方有疑慮的時候出現，然後通常疑慮會變成現實」、「就像特別強調民主或是台灣」、「老公講好相處不算，大嫂講『婆婆超好相處』這才是真的」、「通常講這樣都完全相反，真的好相處的人，根本不需要講這句」。

也有人提出別的雷句，「結婚後就會換說：『我媽很喜歡妳，把妳當女兒』」、「我媽沒有不喜歡你」、「我媽人超nice的」、「我媽說我喜歡就好」。

有網友延伸解讀，「只要講到我媽這兩字就是媽寶」、「我媽跟我很好相處，不一定跟你好相處」。網友都笑了，「身為男生，開始筆記」、「女生有啥不是地雷的？」、「不然要說我媽很難搞嗎？XD」、「我真心覺得我媽很好相處不行嗎？QQ」

情侶 婆婆 媽寶

延伸閱讀

和當兵男友甜蜜抱睡！他夢中突然「暴吼4字」 妹子嚇醒傻眼了

前妻曾謊稱罹癌不久於世 她一看電影傻眼：跟劇情一樣

女拋問「初二會讓媳婦張羅午餐嗎？」 網友認為：早早回娘家較好

蒟蒻吃多恐腸胃道阻塞…過年常見7大類零食，熱量、食用禁忌總整理

相關新聞

老公兄弟婚鬧「高跟鞋倒酒」要新娘喝光 她崩潰怒了：退婚不嫁

不少人結婚都會辦婚宴，在婚宴上有些人會整新人，但若太過火反而會讓人反感。一名網友表示，當初結婚時不想辦婚宴，因為老公同學們會請新娘脫下高跟鞋，把酒倒進去要新娘喝光，令她相當崩潰直呼，「我連一口都不要喝」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

【無讀不丈夫】顏少鵬／寄回來的掛號信

前幾天，到郵局臨櫃寄了兩封掛號信。隔天，大樓管理員遞給我兩封信，我一看頓感錯愕，這不是昨天寄出去的掛號信嗎？我隨即拿著信...

【味蕾的旅行】柏井壽／京都的水造就美味的豆腐

豆腐可說是京都代表性的名產，應該有不少人覺得到京都一定要吃豆腐。超市的豆腐櫃可以看到一整排名為「京豆腐」的豆腐，在京都製作的豆腐好像全都是「京豆腐」，不會過問原料的產地。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

養尊處優慣了！母寒假想送小孩「體驗吃苦」引網激戰 網友：這招更實用

每到寒暑假，爸媽總煩惱該替孩子安排哪些營隊、活動，就有一位媽媽希望送孩子去吃苦，引起廣大家長討論，網友提出眾多操練小孩、改掉嬌生慣養習慣的對策，許多爸媽大讚「我家也要執行」、「看了我都想去了」。

男生說「我媽很好相處」就是地雷？網列這些金句：媽寶起手勢

情侶交往是兩個人的事，但如果要談婚論嫁就是兩個家庭的事情，而兩人爸媽的態度也會大大影響小倆口的關係，有位網友在ptt提出大哉問，說「 我媽很好相處是地雷句嗎？」引起熱烈回響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。