男生說「我媽很好相處」就是地雷？網列這些金句：媽寶起手勢

情侶交往是兩個人的事，但如果要談婚論嫁就是兩個家庭的事情，而兩人爸媽的態度也會大大影響小倆口的關係，有位網友在ptt提出大哉問，說「 我媽很好相處是地雷句嗎？」引起熱烈回響。

原po表示，很多男方都把「我媽很好相處啦」、「我媽人很好」這些話掛在嘴邊，但對很多女生來說，這句話似乎是「大地雷」。原po好奇，當男生被女生問「你媽看法或是家人的看法」到底該怎麼回才是安全牌？還是在女生心中，男生媽媽清一色是不好相處的呢？

網友一針見血，「這句話是媽寶起手勢」、「這句話會在另一方有疑慮的時候出現，然後通常疑慮會變成現實」、「就像特別強調民主或是台灣」、「老公講好相處不算，大嫂講『婆婆超好相處』這才是真的」、「通常講這樣都完全相反，真的好相處的人，根本不需要講這句」。

也有人提出別的雷句，「結婚後就會換說：『我媽很喜歡妳，把妳當女兒』」、「我媽沒有不喜歡你」、「我媽人超nice的」、「我媽說我喜歡就好」。

有網友延伸解讀，「只要講到我媽這兩字就是媽寶」、「我媽跟我很好相處，不一定跟你好相處」。網友都笑了，「身為男生，開始筆記」、「女生有啥不是地雷的？」、「不然要說我媽很難搞嗎？XD」、「我真心覺得我媽很好相處不行嗎？QQ」

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