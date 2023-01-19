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老公兄弟婚鬧「高跟鞋倒酒」要新娘喝光 她崩潰怒了：退婚不嫁

聯合新聞網／ 綜合報導
網友當初結婚時不想辦婚宴，因為老公同學們會請新娘脫下高跟鞋，把酒倒進去要新娘喝光，令她相當崩潰直呼。示意圖/ingimage
網友當初結婚時不想辦婚宴，因為老公同學們會請新娘脫下高跟鞋，把酒倒進去要新娘喝光，令她相當崩潰直呼。示意圖/ingimage

不少人結婚都會辦婚宴，在婚宴上有些人會整新人，但若太過火反而會讓人反感。一名網友表示，當初結婚時不想辦婚宴，因為老公同學們會請新娘脫下高跟鞋，把酒倒進去要新娘喝光，令她相當崩潰直呼，「我連一口都不要喝」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文，她當初不想辦婚宴，因為老公同學們有個陋習，他們會請新娘脫下高跟鞋，在鞋底放塑膠袋，然後倒進去，要新娘喝光，她之前在老公某位同學的婚宴上看到這個場景，她嚇得馬上跟老公說，「如果你任憑別人這樣對我，我直接退婚不嫁」，她相當氣憤，「憑什麼要新娘喝鞋子裡的酒？而且是讓新娘坐在桌子中心，大剌剌喝酒給人家看？」。

原po老公一聽，馬上表示會幫原po喝掉，新娘只要喝一口，剩下的由新郎喝完，但原po表示，「我連一口都不要喝」，所幸後來法律改成可以登記結婚，否則一想到那種畫面，她就覺得相當害怕，她也認為，結婚是兩個人的事，辦婚宴卻很麻煩，所以後來直接公證結婚，只辦結婚登記。最後，原po也強調，這是20幾年前發生在台灣的陋習，並不是現在。

網友紛紛表示，「咦…我記得一般都整新郎，很少看到整新娘的」、「沒辦法，他也玩過別人，總是要還的」、「一般真的有這種情節的，多數是真的很要好的朋友，而且要喝也都是拱男生喝吧…沒人會要新娘喝的，更何況目前這樣情節應該很少有吧」、「怎麼會是新娘喝？我們参加的婚宴都是新郎喝的」。

有網友則認為，整新人是陋習，「真的很不能理解這種婚禮整新人的惡趣味」、「搞婚鬧的人最噁心了」、「真的很噁心的遊戲，我們都是幫新人準備一雙水晶高跟鞋倒酒讓他們喝，之後水晶高跟鞋就是他們的禮物」、「我也覺得那些在婚宴中，鬧事低能當有趣的親友，根本不需要邀請，好好的大喜之日為什麼要被羞辱，我看不懂，你不想玩還會被說，開不起玩笑，大家好玩而已～欸你沒羞恥心別人有餒，還好只要登記就可以」。

原po也回覆，他們確實是一群好友沒錯且確實是拱新娘喝，有些新郎會直接搶過來自己喝光、有些先讓新娘喝一口、有些讓新娘全部喝光，「我猜這是對新郎的測試吧！但是我覺得這種遊戲很無聊」。

結婚 高跟鞋

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