婆婆超迷信！凡事都要「媽祖說」 懷孕人妻大崩潰：我就逆媳

「新嫁娘」與公婆相處是一門學問，一名女網友近日在Dcard發文抱怨，自己有個十分迷信的婆婆，不管做什麼事情都要聽「媽祖說」，令她非常受不了。貼文一出，不少網友也在下方取暖，分享自己的類似情況：「一般宗教不要太誇張都還好，但迷信真的很討人厭。」

網友PO文表示，在與男友登記結婚前她都覺得婆婆人很好，婆婆也不太會約束兩人的生活，但自從懷孕後，一切都變調了。婆家篤信媽祖，聽老公說，公公似乎是媽祖的代言人，她認為有宗教信仰很正常，但以下發生的事件讓她覺得婆家已經到了走火入魔的地步，也讓她開始排斥跟與婆家接觸。

例如，原PO曾罹患重度憂鬱症，婆婆知道後便讓媳婦每天喝媽祖加持過的「聖水」，喝了就不用吃藥控制會好。從此以後，公婆便很喜歡把「媽祖」掛在嘴邊，「媽祖說妳身體壞光光要多一點麻油、媽祖說妳怎樣怎樣不能做什麼」，就連登記結婚的日子都要媽祖同意，她傻眼直呼：「如果媽祖不同意是不是就不要登記了？」

提親前一天晚上，婆婆神秘兮兮地叫老公帶原PO回家，果不其然又是媽祖來「傳旨」，表示她身邊有不好的東西跟著她：「說有嬰靈跟在我身邊所以我身體才會一直不好，現在媽祖要幫你處理所以要認真聽媽祖的話」，之後就開始疲勞轟炸問原PO有沒有拿過小孩，她不斷回答沒有，但婆婆還是不放棄追問，直到老公爆氣才善罷干休。

提親結束後，原PO突然肚子痛到冒冷汗，婆婆立刻問公公該怎麼辦，公公竟說「過去肚子給他摸一下就好了」，因為他的手等於媽祖的手，摸完當然沒用，最後還是去掛了急診、打止痛針才改善。

此外，婆婆為了想就近照顧懷孕的媳婦，要求夫妻倆過完年搬回婆家一起住，不過婆婆要求原PO搬好家後暫時不能回去自己原本的房子，「房子要先空兩個月、東西不能隨便亂動，因為會嚇到胎神、胎神還沒有跟著我一起到新房」。難以理解的「搬家禁忌」讓她打消暫時住進婆家的念頭。

最近夫妻倆向爸媽表達不搬回去住後，婆婆的回應是「她覺得她少了一個兒子、要不要搬隨便你們」讓原PO欣喜若狂：「喔耶，抱歉捏，我就是個逆媳。」

不少網友紛紛留言自己的類似經歷：「租屋要給地址問媽祖行不行，租過6間房子，沒有一間ok的」、「要回娘家待產都還要說我不尊重他家神明祖先，沒有先擲杯問能不能回娘家」、「婆婆身體出問題去開刀，神明還附身說要開刀他的乩身怎麼沒先問神明意思」、「我婆婆是迷信基督教…任何事情都要禱告，甚至說遙控器壞了禱告就好了，還有家裡不准放照片」。

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