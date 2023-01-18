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和當兵男友甜蜜抱睡！他夢中突然「暴吼4字」 妹子嚇醒傻眼了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO本來和男友幸福抱睡，結果半夜突然被對方的夢話嚇醒。 示意圖／ingimage
原PO本來和男友幸福抱睡，結果半夜突然被對方的夢話嚇醒。 示意圖／ingimage

睡覺說夢話很正常，但音量太大恐怕就很嚇人！日前一名女網友在網路上發文，透露某天和當兵放假的男友一起睡覺，結果對方睡到一半突然大吼「要報平安」，令她嚇壞沒辦法繼續安穩睡著，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「男友暴吼」為題發文，她提到某天和當兵放假的男友一起睡覺，結果大概凌晨五點的時候，男友突然在睡夢中大吼一句「要報平安！」原PO透露當下和男友是呈現抱睡的姿勢，嘴巴還剛好在耳朵附近，讓她崩潰直呼，「這次真的被嚇到沒辦法好好睡覺，感覺下一秒又要被大吼報數之類的當兵話」。

原PO表示自己原本以為說夢話都是小小聲的，類似自言自語的那種感覺，沒想到男友卻是走大吼路線。對此，原PO好奇詢問大家，「各位的男友或女友睡覺會這樣嗎？就是講夢話之類的，男友之前睡到一半還突然很用力打我，但他自己也被嚇醒，立馬問我有沒有怎樣，還說他夢到在跟別人打架，真的在男友旁邊多災多難的女子」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「壓力太大，當兵就是這樣，能退伍就退伍吧」、「當兵能當成這樣，大概被電很慘」、「當兵快20年也沒這種問題，每次看到大家的分享，都想說大家的男友到底都在哪裡當兵」、「當兵太壓抑了，被叫到怕，連做夢都是反射動作」、「有可能壓力太大，慘啊！先分開睡吧」。

也有網友分享類似經驗，「我男友說我某天睡著時說了一句夢話：過來，小正太」、「曾經聽過同梯A說夢話在大叫同梯B的學號，然後同梯B答『有』，接著一陣靜默，被嚇醒的同梯們滿頭問號」、「我只記得當兵的時候隔壁寢有人說夢話大喊注意，結果整間寢室的人都跳起來喊注意」、「當初在義務役服役中，也曾夢到出拳打長官，結果打到前女友」。

Dcard

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