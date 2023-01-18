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女拋問「初二會讓媳婦張羅午餐嗎？」 網友認為：早早回娘家較好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友對於大年初二媳婦還要幫忙婆家張羅午餐的狀況，好奇問「大家會勸媳婦早點回娘家嗎？」示意圖／ingimage
一名網友對於大年初二媳婦還要幫忙婆家張羅午餐的狀況，好奇問「大家會勸媳婦早點回娘家嗎？」示意圖／ingimage

過年將近，許多人開始大掃除，並且採買年貨準備辦豐盛的年夜菜。傳統上媳婦要在初二回娘家，而且要先幫婆家準備中午要吃的飯菜，等他們吃完後才能回去，不過日前有位網友好奇問「妳們這些大姑、小姑看到自己的大嫂、弟媳還沒回娘家，要幫你們準備飯菜，妳們會覺得自己的父母是惡公公、惡婆婆嗎？還是會勸媳婦早點回娘家？」

有位網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，「過年要到了，我相信一定會有媳婦上來說初二早上不能回去，要幫忙公公婆婆準備大小姑中午要回來吃的飯菜，等吃完了才可以回娘家。」

因此原PO指出「我想問這些大姑小姑，你們回去娘家，看到大嫂弟媳沒回娘家，而在幫忙準備妳們中午要回來吃的飯菜，妳們會覺得自己的爸媽是惡婆婆、惡公公，自己的哥哥弟弟是軟爛沒用的男人嗎？還是勸爸媽讓大嫂弟媳趕快回去娘家過年？或是假裝若無其事的回家當著妳的大小姐呢？」

貼文一出，引來不少網友回應，有人認為「時代不同了，夫家不用叫妳留下煮，早早就出門回娘家，大不了訂外食讓他們吃，很多事情是自己被制約了！放寬心，妳不在他們也會吃很好，他們如果說妳不肖，那也樂得輕鬆」、「公婆不讓媳婦初二回娘家，媳婦就要乖乖聽話嗎？腳長在自己身上，要去哪別人管不著，老公如果因此責怪老婆，乾脆就原地放生」。

還有網友分享「我會直接初一晚上就出發回家」、「每年回去我跟我媽都叫舅媽快點回去，她還在那邊想我們要吃什麼？我們都叫她快回去，我們四肢健全可以自己處理好嗎？」

媳婦 年貨

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