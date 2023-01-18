女友愛愛呻吟似A片！真相超展開 男：該開心還是該難過
情侶間「愛愛」也應該坦白吧？有台男於討論區發文表示，平常「愛愛」時女友呻吟聲叫得跟「AV（成人影片）」裏的女優一樣，讓他很有成就感，沒想到有一天他用女友手機時意外發現「呻吟聲」真相，讓他崩潰直喊：「我不知道我到底該開心，還是難過」。
該台男於Dcard討論區以「女友做愛的時候都是在假叫…」為題發文，指高二起與女朋友拍拖，目前2人都讀大學二年級，且算是遠距離戀愛中。
原po表示，交往後發現女友「慾望很大」，「每次只要一起出去過夜，只要沒有生理期或其他身體不舒服的因素，她都會問我要不要做」，而每次「愛愛」時，女友的表情都看起來很舒服，且呻吟叫聲「蠻大聲的」，就像「AV」裏演的那樣， 讓他很有成就感。
不過真相往往是殘酷的！原po有天用女友手機，看到女友與閨密對話紀錄竟在討論他們的性事，女友更向閏密明言與他「愛愛」時只是在「假叫」，「想讓我開心而已」，令原po崩潰感嘆，「我不知道我到底該開心還是難過」。
發文引來網友熱議，不少人安慰原po「就當作她是在為了你們製造氛圍啊，沒有誰對誰錯」、「沒什麼好難過的，算是製造聲音情趣的一種，你開心她也不會困擾」、「就是一個製造氣氛的元素，不用太在意是不是真的」。也有女網友分享，「這其實很正常欸，我也會假叫，但不是不舒服或者沒感覺，而是假叫會讓我更投入氣氛也可以讓男友更起勁，何樂而不為」。
原po後來更新po文，指已與女友討論事件，「雖然一開始有種被蒙騙的感覺有點不太開心，但坦承之後就好很多了，其實也還是蠻感謝她，她為了製造氣氛而假叫」，又說「我也比較希望她可以放鬆做自己就好，這樣做起來對雙方也都更沒有壓力，也還是很舒服，很享受那個過程」。
延伸閱讀：
極恐怖！行李篋驚藏男屍 被斬成7塊裝箱棄路邊 警調查揭身份是…
驚揭女友賣淫！綠帽男欲討回禮物反被嗆2宗罪：性功能不如3歲小孩
文章授權轉載自《香港01》
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言