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女友愛愛呻吟似A片！真相超展開 男：該開心還是該難過

香港01／ 撰文：布萊恩
圖為情侶性生活示意圖，非新聞當事人。圖片來源／ingimage
圖為情侶性生活示意圖，非新聞當事人。圖片來源／ingimage

情侶間「愛愛」也應該坦白吧？有台男於討論區發文表示，平常「愛愛」時女友呻吟聲叫得跟「AV（成人影片）」裏的女優一樣，讓他很有成就感，沒想到有一天他用女友手機時意外發現「呻吟聲」真相，讓他崩潰直喊：「我不知道我到底該開心，還是難過」。

該台男於Dcard討論區以「女友做愛的時候都是在假叫…」為題發文，指高二起與女朋友拍拖，目前2人都讀大學二年級，且算是遠距離戀愛中。

原po表示，交往後發現女友「慾望很大」，「每次只要一起出去過夜，只要沒有生理期或其他身體不舒服的因素，她都會問我要不要做」，而每次「愛愛」時，女友的表情都看起來很舒服，且呻吟叫聲「蠻大聲的」，就像「AV」裏演的那樣， 讓他很有成就感。

不過真相往往是殘酷的！原po有天用女友手機，看到女友與閨密對話紀錄竟在討論他們的性事，女友更向閏密明言與他「愛愛」時只是在「假叫」，「想讓我開心而已」，令原po崩潰感嘆，「我不知道我到底該開心還是難過」。

發文引來網友熱議，不少人安慰原po「就當作她是在為了你們製造氛圍啊，沒有誰對誰錯」、「沒什麼好難過的，算是製造聲音情趣的一種，你開心她也不會困擾」、「就是一個製造氣氛的元素，不用太在意是不是真的」。也有女網友分享，「這其實很正常欸，我也會假叫，但不是不舒服或者沒感覺，而是假叫會讓我更投入氣氛也可以讓男友更起勁，何樂而不為」。

原po後來更新po文，指已與女友討論事件，「雖然一開始有種被蒙騙的感覺有點不太開心，但坦承之後就好很多了，其實也還是蠻感謝她，她為了製造氣氛而假叫」，又說「我也比較希望她可以放鬆做自己就好，這樣做起來對雙方也都更沒有壓力，也還是很舒服，很享受那個過程」。

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文章授權轉載自《香港01》

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