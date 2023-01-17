做得要死要活恐沒命！媳婦心聲：過年回婆家像被騙去柬埔寨

【文：武美齡】

農曆春節即將到來，孩子們欣喜迎接寒假，但身為媳婦的媽媽們心情卻down到谷底，據BabyHome調查，面對過年回婆家，三成媽媽怨嘆「成天演戲心好累」，還有兩成媽媽表示「像被騙去柬埔寨，做得要死要活恐沒命」，春節對媳婦來說並非假日，反而更像勞動節。

媳婦怒吼：老公回家當少爺！我卻當女傭

今年春節連假長達10天，一般民眾歡天喜地迎接長假，但媳婦過年得回婆家卻壓力大，據BabyHome寶貝家庭親子網調查「過年回婆家心情如何？一句話代表你的心聲」，三成媳婦表示「成天演戲好累！笑得心都累了」，必須帶上微笑面具、說著迎合婆家言不由衷的話語，身心俱疲。

另有兩成媳婦怒吼，過年回婆家「像被騙去柬埔寨，做得要死要活恐沒命」，美其名是全家團圓、還能拿紅包，但事實上媳婦卻得當台灣阿信幫忙大掃除，年節拜拜儀式更讓人心力交瘁，「傍晚想出去走走婆婆也不准，說過年晚上出門不吉利，限制我人身自由 」、「回房間看個手機也被念，根本沒辦法自由通訊」、「過年回婆家就是不自在、不自由、不輕鬆、不方便」、「老公回婆家是當少爺，回娘家是當客人！我們卻當女傭」。

更悲慘的是，年節期間還有永遠煮不完的飯，難怪有網友形容「過年根本是中國人發明來整慘媳婦的玩意兒」，巴不得趕緊收假上班還比較輕鬆自在。在本次調查中，就有15%媳婦分享回婆家心情為「相看兩厭，想待親爹娘身邊」、7%「惡夢一場，每次過完年就想離婚」。另也有15%幸福人妻表示「欣喜期待全家團聚，享受過年氣氛」、9%「整個家族幫忙照顧小孩，終於可以快活過年」。

BabyHome調查發現媳婦過年回婆家心情差，最討厭必須演戲心好累。

心理師傳授 過年回婆家聰明應對2招

過年期間婆媳問題浮上檯面，洪仲清臨床心理師表示，婆婆「把媳婦當女兒」的說法已是天方夜譚，但現在有許多很上道的先生，會說服自己的媽媽將媳婦視為「客人」，降低彼此之間的期待，就能減少婆媳摩擦，端看先生是否有這樣的能力來溝通。

若老公不給力，媳婦們也可以靠以下兩招來聰明應對。

1.裝傻

回婆家遇到不會或不想做的事，可先裝傻，問婆婆「這要怎麼做？」「我不會耶！」「媽你可不可以幫忙我？」把球丟回去，用軟性的方式來應對。

2.負責，不自責

遇到婆媳困擾的當下，負責是指想想「我現在可以做什麼？」若知道了就去進行；若當下內心能量不足，就應照顧好自己的情緒，多愛自己，不自責懷疑「我是不是不夠好？」，心理師提醒媳婦要設下界限，不委屈自己。

洪仲清也提到現代社會非常多元，已有許多夫妻過年不回婆家娘家，甚至各自回原生家庭過年，且現代已非以前農業社會，親人幾年才能見一次，因此只要和長輩取得共識，任何日子都能是幸福的團聚日。

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