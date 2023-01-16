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婚紗照扔垃圾堆！路人疑夫妻失和 過來人笑了：感情好照丟

聯合新聞網／ 綜合報導
過年家家戶戶都會清理家中垃圾，卻有網友在路邊的垃圾堆中驚見一幀婚紗照。 圖擷自Facebook
過年家家戶戶都會清理家中垃圾，卻有網友在路邊的垃圾堆中驚見一幀婚紗照。 圖擷自Facebook

每逢新年大掃除，家家戶戶都會把家中不要或廢棄的物品清理一遍，近日一位網友就眼尖發現，有民眾直接把裱框的婚紗照丟在路旁的垃圾堆，他將畫面分享到網上後，多數人卻直言「這很常見」。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，他經過一處堆滿大型垃圾的轉角時，驚訝地發現，垃圾堆裡頭摻雜著一幀用白色畫框裱起來的婚紗照，「快過年清理大型垃圾很常見，但丟婚紗照就有點…」。

不過多數網友認為這情形很常見，「離婚就丟啊，我也是直接丟去燒掉」、「我們感情很好也照丟，但有把臉撕壞～太佔位置了」、「真的單純想丟的人很多啦，可是大家都以為怎樣了才丟」、「我媽剛剛說她也想丟哈哈哈，這算是大型垃圾」。

更有人奉勸新人們別浪費前拍婚紗照，「你問結婚的，有99%會叫還沒結婚的千萬別浪費錢拍婚紗照」、「婚紗照真的是垃圾，我老婆根本從沒翻開看就是了」、「這告訴我們，以後別拍貴酸酸的婚紗照，拍照可以，裱框的錢就拿去買數位相框吧，畢竟相片會泛黃啊」。

婚紗 結婚 垃圾分類 離婚

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