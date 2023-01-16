婚紗照扔垃圾堆！路人疑夫妻失和 過來人笑了：感情好照丟

忠孝節算是我們穆斯林最大的節日，大部分的伊斯蘭國家都會放假三至五天，甚至更久；相較於物質生活愈來愈富裕、過節氣氛愈來愈清淡的台灣，我愛上了貧窮巴基斯坦的這個大節慶；每年返鄉磨刀霍霍過忠孝節，從此成了我跟老公的慣例……

2023-01-16 07:30