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寶寶出生欲從母姓被男方家拒絕 她失望想離婚網力挺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示女兒出生後想讓她從母姓被男方家拒絕。示意圖／ingimage
一名女網友表示女兒出生後想讓她從母姓被男方家拒絕。示意圖／ingimage

小孩該從母姓還是父姓是許多人生小孩時會面臨到的問題，一名女網友表示最近剛生產完，原先老公說過小孩要跟媽媽姓氏也可以，沒想到婆婆事後又說小孩要遵從父姓，網友娘家則希望若第一個孩子從父姓，第二個孩子可以從母姓，此時婆婆卻不接受，因此兩家鬧得不太愉快。

網友在《Dcard》發文提到她與老公結婚的時候討論過小孩要跟誰的姓氏的可以，他們住在女方家買的房子裡，平時也得到很多女方家長的幫助，而男方家不僅對他們夫妻的狀況不太關心，連結婚時都以照顧年老臥病的阿嬤為由，完全沒有任何一個人出席，原Po抱怨「我的婚禮很簡單，穿婚紗+互相戴戒指+兩桌家宴，傳統習俗都沒有，我跟老公隔壁縣市而已，車程也就一小時，而且從未要求男方家人做什麼！」

原Po懷孕期間男方家也一句關心也沒有，「現在小孩出生了，老公家的長輩就跑來看寶寶了」。原Po爸爸表示原Po的女兒出生後女方家會幫忙照顧、出錢出力，希望寶寶能從母姓，婆婆則認為要遵從父姓，女方家表達願意尊重男方的想法，未來有二寶可以再從母姓，沒想到婆婆還是不同意，「因為她怕如果第二個是男孩，最可笑的是老公有位親戚還說我們可以有2寶3寶4寶…想從母姓有的是機會」。

原Po指出她和老公住的那間房2000多萬是她爸媽買的，還有其他林林總總支出也是她家負擔，老公原先對於小孩的姓氏並無意見，卻在事後表示遵從男方家人的意思「假如有二寶，男孩就是一樣跟他姓，女孩就沒關係」、「男生才有繼承權利，才能傳承香火」，老公的言論讓原Po感到相當失望，表明要是老公要堅持這種舊觀念，還不如離婚好了。

貼文一出立刻掀起網友熱議，紛紛留言「婆家吃相真難看」、「婆家是能繼承什麼皇位嗎？笑死了，我相信以你們兩家的資源，你的寶寶還比較希望將來能繼承娘家的部分吧」、「繼承什麼鬼香火，到底你家的血統是多高貴？」、「小孩直接從母性吧，不聞不問還想有人繼承香火」、「妳老公他們家很傳統自助餐耶，遇到不利的就裝死，遇到他們想要的就又一窩蜂衝出來」。

也有人點出「我猜啦，自卑感跑出來了，住妳爸媽買的房子，平常也都是妳爸媽在幫忙，現在連小孩都要跟妳姓，婆家那邊隨便挑撥個幾句，可能就動搖了」、「外人眼中他就像伸手牌入贅，男方家可能也是自卑，才不參加妳們的婚宴（入贅宴），為了保有男方的尊嚴，最後一道防線就是後代姓氏」。

婚禮 婆婆

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