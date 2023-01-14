女友爸媽半夜殺來租屋處他凌晨逃難 釣出過來人：曾躲床底下

不少情侶會同住一起，不過一名男大生抱怨在女友租屋處做作業到凌晨三點，睡一個小時，女友的父母突然說要過來，似乎是房東跟她媽媽通風報信說看到帶男生回來，他只好匆忙收拾行李離開，貼文也引起相當多的網友共鳴，紛紛喊「我爸媽也這樣」。

網友在《Dcard》發文表示前一天和在女友租屋處一起做作業到三點多，睡一個小時就被女友轟炸搖醒「你趕快起來！趕快！我爸媽現在要殺過來了！」，原Po提到可能是房東跟女友媽媽說看到她帶男生回來，加上兩人在一起沒很久，女友租房前也和家人約定不帶外人同住，她媽媽才會採取行動，於是他只好荒亂出門，凌晨五點杳無人煙的板橋街道上騎車。

原Po在路邊看到古早味肉羹攤，索性點了碗肉羹麵和米糕吃起來，吃到一半時女友傳訊表示媽媽氣她沒提前跟她說讓男友回租屋處的事，正被她父母載回去，原Po回想那像小說般的劇情，也認為這件事他不對，違反女友和家人當初的約定，還好事後女友媽媽沒有怪原Po，也同意他可以到租屋處。

貼文一出，不少人有過相同經歷「當年前女友住七樓，他爸媽突然來租屋處，我只能躲在窗外站在牆邊邊，結果窗戶還被鎖起來，我只好等他們出去了從另一個窗戶爬進去」、「我朋友他們，男方媽媽也是突然殺到租屋處，太突然女方來不及跑，只好爬進床底下躲」，也有人同情原Po「如果是我爸媽大概也會做同樣的事，原po拍拍」、「凌晨三四點殺去女兒租屋處載回家這行為⋯⋯我是大開眼界啦」、「這款爸媽也太瘋」、「很多這種放不下心的家長，造就許多無法獨立的孩子」。

不過也有人認為「這有時也不能全怪父母管太兇，小孩真的出事了，最後還不是要父母來收拾處理，有本事就全靠自己，不拿父母一分一毫」、「租屋前已經跟家人約定不跟其他人同住，家人氣憤你們毀約背信是合情合理。同理，如果在跟房東的契約也有事先約定不能帶外人同住，那麼房東要求不符合契約的人搬走也符合契約精神」、「我只贊成男生應該搬出去，不贊成把女兒載回家」、「爸媽要過去前還通知女友算很給面子了」、「最簡單就是住你那邊不要住女生那邊，這樣房東也不會看到」。

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