閃婚VS愛情長跑真的會影響婚姻？過來人這樣說



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「閃婚VS愛情長跑」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於兩類型婚姻的看法。

婚姻對於許多民眾來說是人生大事，有些情侶從學生時期到出社會工作後互相陪伴，最後步入婚姻殿堂；但也有人遇到了非常契合的另一半，雖然交往時間不長，但認定了便「下好離手」直奔戶政事務所。雖然沒有正確答案，但究竟要交往多久才能結婚是不少人煩惱的問題，「閃婚」與「愛情長跑」各有什麼特點呢？以下就帶大家來看看網友們的經驗分享總結。

浪漫「閃婚」就像熱戀期 「愛情長跑」懂溝通不怕吵架

▲ 喜歡閃婚或愛情長跑？兩派網友熱議想法。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「閃婚VS愛情長跑」的討論，可以發現今年多位藝人突然就宣布結婚喜訊，讓「閃婚」成為熱議焦點，許多網友認為閃婚最大的優點在於「新鮮感」，說道「我會自帶粉紅濾鏡看我老公，結婚後還是很有心動感」，而有「愛情長跑」經驗的民眾也表達認同，回覆「交往很久真的會比較平淡，有種從愛情變到親情的感覺」，表示交往久了，彼此從情人變成家人，很難再體驗到一開始那種小鹿亂撞的感覺。

至於在「婚姻穩定度」方面，許多網友提及吵架問題，留言「朋友也是閃婚，熱戀期間，對方的任何問題都不是問題，等到結婚後才一直吵架，常常把離婚掛在嘴邊」，表示閃婚容易因一點小事就萌生離婚的念頭，相反地，「能愛情長跑證明懂得吵架後溝通的重要性，感情自然也就穩定」，認為交往許久的情侶能建立更健全的溝通方式，較能針對吵架根本原因做出改善，有助於維持婚姻。

此外，愛情長跑派的民眾分享表示自己與男友「原本在金錢與未來規劃的價值觀有一點落差，但交往8年，該磨合的都磨合完了」，且「交往期間去過很多次對方家裡，男友爸媽知道我不是會煮飯的女生，所以結婚後也不會去要求」，最終在「價值觀達成共識」與「充分了解對方家庭」後，決定與另一半踏入婚姻；閃婚派的網友則說道「我遇到對的人，不管是金錢觀還是價值觀都很類似，所以一起生活後也沒有什麼摩擦」，表示交往前就先確認價值觀也是一種有效率的方法，不過在「了解對方家庭」的部分，的確需要花一段時間摸索如何應對父母。

閃婚與愛情長跑當然沒有絕對的對與錯，有民眾指出「能不能走入婚姻，最重要的是遇到困難，是不是可以往好的方向發展」，只要雙方願意共同努力，相信大家都能與另一半過著幸福的生活！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「閃婚VS愛情長跑」相關討論則數。

觀測期間：2021/12/01~2022/12/19，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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