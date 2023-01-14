如何維繫遠距離戀愛？網友熱議5大方式 讓你保持戀愛溫度



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「遠距離戀愛」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的維持遠距離戀愛熱度的方式有哪些。

對戀人來說「遠距離戀愛」是感情中的一大考驗，許多人擔心彼此的感情會因分隔兩地而導致戀情無疾而終，究竟要如何避免因為物理距離而使感情產生間隙，順利克服遠距離的酸楚及問題呢？現在就一起來看看網友熱議的維繫方式有哪些吧！

不常見面但要「保持聯絡」 「多充實自己」勿將另一伴當作生活重心

▲TOP 5 維持遠距離戀愛的方法 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「遠距離戀愛」相關話題的討論，可以發現「保持溝通、聯絡」受到網友最熱烈的討論。有網友提到，雙方身處異地，當生活上遇到困難需要伴侶幫助時，無法馬上出現在對方身邊，因此可以透過保持良好的溝通與聯繫來給予伴侶情感上的支持與陪伴；也有網友分享過往異國戀愛的經驗，「我原本是個很愛冷戰的人，總想等見面才解決問題，但異國戀能見面的機會很少，有爭執一定要好好向對方溝通，不然會成為感情的致命傷」，不少網友看了也紛紛在文章留言處表示贊同。

此外，「充實自己的生活」也是維繫異地戀的好方法。有兩性專家發文提到，「遠距離戀愛首先要培養成熟獨立的人格」，要接受另一伴無法時常陪伴身邊的事實，能獨自面對生活及學會獨處，建議要能跳脫過往舒適圈，多方去探索自己的興趣或是參加進修的課程，重新分配過去與伴侶相處的時間，多花時間陪伴家人、朋友，豐富自己的生活，既能轉移伴侶不在身邊的空虛孤獨感，還能促使自我成長更增添戀愛中的個人魅力，吸引網友於底下留言「推，正在進行中，保持自我生活，反而讓彼此產生一種距離美」、「有自己的生活步調，才能避免遠距離戀愛的不安全感」。

另一方面，有網友提到伴侶間建立共同的默契及目標也十分重要。像是「規劃共同未來、創造專屬互動模式」，都能讓彼此產生更深刻的連結。鄉民們在感情版說道「遠距離交往時，因對未來感到越不確定，容易使關係缺乏信任感，後來發現透過訂定共同目標，像是見面日期、一起旅遊的假期等，讓彼此有具體期待的事情，能有效安撫見不到面焦躁的情緒。」

遠距離戀愛不全然是壞事，有較多的自我空間和時間，不常見面兩人也許會更珍惜下次的相處時光，看完網友們熱議的遠距離戀愛維持方式，你是否對維持異地戀更有信心呢？

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「遠距離戀愛」相關討論則數。

觀測期間：2021/12/01~2022/12/31，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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