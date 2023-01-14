如何告白擊中對方的心？網友推薦「這些方式」讓告白零失誤



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「告白方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的告白方式有哪些。

「好想跟他在一起怎麼辦？想告白但又怕被拒絕！」。面對「友達以上，戀人未滿」的膠著狀況，究竟要如何向心儀的對象告白，才能終結曖昧的關係成為戀人呢？現在就一起來看看網友熱議的告白方式有哪些吧！

年輕世代「網路上告白」最常見，「親朋好友助陣」留下難忘的回憶

▲TOP5告白方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「告白方式」相關話題的討論，發現不少網友與另一伴是透過「社群平台、網路通訊告白」。網友指出，由於性格害羞內向，對於要當面和心儀對象表白感到十分恐懼，然而透過網路傳訊，既能「清楚表達心意，並給對方回覆的時間，又能避免當面被拒絕的尷尬」，或是「可以先丟個訊息試探對方心意，反應不好，再裝玩笑帶過」，對膽子不夠大的人來說是很好的告白方式。但也有網友認為「訊息告白缺乏誠意，應該日後補正式的告白」，引發兩派不同觀點的討論。另外有網友「親朋好友助陣」的告白方式，分享過往相關經驗。「在朋友聚餐會上被告白，受到大家的祝福，特別令人感動」，但也有網友指出，「在親友面前被告白很尷尬，不想再經歷一次」。

此外，有些網友格外樂意推薦在「特別節日」告白。網友表示，在「情人節、聖誕節、跨年夜」等節日表白，特別有讓人想戀愛的氛圍，不少店家也會在這些節日推出限定的活動或餐點組合，可以安排和心儀對象來個浪漫約會並藉機告白，在氣氛的烘托下，能大幅提高告白成功的機率並留下甜蜜的回憶。

另外，透過贈送「手作禮物」來贏得對方的心，也是不少人熱議的表白方式之一。有網友在社群平台分享親手製作的香氛蠟燭，提到「禮輕但情意重」、「想手作獨一無二的禮物來表達喜歡的心意」，不少有收過手作禮物的網友表示，「想將禮物留著好好珍藏」、「滿滿誠意，感到備受重視」，提到此是讓人很心動的告白方式。最後，「直球告白」也是不錯的方式，有網友分享直球告白經驗時也提到，「告白時機」很重要，表示建議在晚上、氣氛愜意時告白，比較不會有其他事務的干擾。

看完這麼多網友推薦的告白方式，你也有想告白的對象嗎？趕緊把握戀愛的機會，對心儀的對象試試這些方法，成功牽起她/他的手吧！

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「告白方式」相關討論則數。

觀測期間：2022/09/27~2022/12/27，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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