男友為阿公遺願交往半年趕提親 她忍痛分手不願成為「遺產籌碼」
結婚是兩家人的事，有女網友發文氣憤抱怨，先前有個交往不到半年的男友，因阿公病況嚴重，心願是在臨終前能看到長孫結婚，並願意多給一份遺產，但原PO拒絕提親並決議分手後，反被男友怪沒良心，男方家為求利益與情緒勒索表現，讓原PO慶幸「藉機看清他們一家子，真是福氣」。
有女網友在「匿名公社」發文表示，跟男友交往不到半年，最近他阿公生病，住在加護病房好幾天，男友突然打電話要來提親，且就帶著他媽和媒婆來了。原PO男友媽單刀直入的說，因為他的阿公快不行了，心願是希望能看到長子長孫結婚，若能在過世前看到他結婚會多分一份財產。
由於交往不到半年就結婚過於倉促，決議分手後，原PO男友反怪她沒良心，連老人家的心願都不願意成全，原PO則認為這份感情中自己竟淪為搶遺產的「籌碼」，觀察他媽強勢的樣子，直呼「就算嫁進去也不會好過」、「藉機看清他們一家子，真是福氣」。
有網友以不同角度思考表示，原PO應該要去探望一下男方的阿公，因為阿公讓原PO看清這一家人，免於日後遭遇到災難，直呼「真的要好好感謝男方的阿公」、「阿公在救妳」。
其他網友紛紛留言表示，「沖喜這件事我朋友也遇到過，然後已經在鬧離婚了」、「可以分手了，因為這樣就要直接結婚，很不尊重人」、「劃重點『遺產』」、「這個情緒勒索也太扯」、「好有鄉土劇的情境，不過當現實中感覺好像在上演鄉土劇時，就是悲慘的時候了」。
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