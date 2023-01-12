父母「重男輕女」…女大生過年不返鄉 媽冷回1字讓她超心寒

台灣社會普遍擁有性別平等意識，然而卻仍有人保有「重男輕女」的觀念。一名女性網友分享自己父母仍對弟弟比較好，對女兒非常不重視，不僅灌輸女生不需要賺大錢、讀太高的觀念，甚至還說自己賺的錢是要用來貼補家用、給弟弟使用，就連表達不回家過年，母親也僅回一句「好」，讓許多網友相當傻眼。

一名網友在Dcard親子版分享，表示自己看到其他人的父母期待生女兒、認為女兒很貼心可愛都讓自己想哭，因為自己的父母完全不是這樣子。原PO說明，自己從小就感受到父母對弟弟特別好，媽媽買便當回家，只有一份是雞腿，好吃的雞腿永遠是弟弟的；路上發的小玩具只有一份，那也永遠都是弟弟的。

原PO以前總以為因為自己是姊姊，要讓年紀小的弟弟才有此現象，直到漸漸長大後，她才發現父母有嚴重的重男輕女觀念，甚至認為「女孩子家不需要賺大錢」，即使賺錢，也是要拿來貼補家用、給弟弟使用。

原PO也說，父母對於她考上頂大從不覺得驕傲，反而只覺得「女生學歷這麼好有什麼用，以後都是要嫁人的」，反觀弟弟若偶爾主動洗碗，就會被母親捧上天，甚至還說「會洗碗的兒子哪裡找」，導致原PO決定自己一人北上，與家庭漸行漸遠，家裡給的生活費也相當少，她便開始自己打工賺錢過生活。

這次過年，媽媽甚至還傳訊息要原PO包紅包給弟弟；媽媽問過年哪一天回家，原PO表示「車票太貴了」時，媽媽竟也只說一聲「好」便帶過。這一切讓她更加心寒，真的完全不想回去媽媽所謂的「家」。

許多網友看完後相當心疼，表示「我看到妳說車票太貴不回去，你媽直接說『好』就好難過，給妳一個大抱抱」、「你會轉（紅包錢）嗎？真的可以不用轉，他們要吵鬧是他們的事。」、「好無言⋯你媽根本只想到弟弟」、「笑死 為什麼要包給弟弟？因為有在賺錢就要包給他？那他以後賺錢過年會包紅包孝順姐姐嗎」。

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