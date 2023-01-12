論及婚嫁！男友做「超商店員」女方家長超介意：不讓他提親
結婚不僅是兩個人的事，還會關係到雙方家庭。有一名網友表示，他朋友在超商當店員，和女友交往很久了，最近談到婚事，要找時間去提親，但是女方的媽媽很介意他的職業，遲遲不肯讓他提親，引起眾人討論。
一名網友在PTT以「能接受未婚夫在超商當店員嗎？」發文，他表示朋友在超商當店員，已經跟女友交往很久，最近有討論到婚事，朋友想找時間去女方家正式提親，但是女方媽媽好像很介意男方在超商當店員，遲遲不肯讓對方提親，好奇「超商店員做錯了什麼嗎？為什麼不能得到幸福呢？」。
不少網友紛紛表示，「看女方是什麼薪資水平吧，如果26k就沒資格嫌」、「爸媽還是會介意對方存款問題吧」、「鄉下超商店員薪水只給最低薪資，上大夜還給不到三萬，我女兒如果要嫁，我也會反對！婚後很多事情都會跟錢沾邊，太多夫妻婚後為了錢吵架」、「我也不想我的女兒嫁給店員」。
也有人認為，「難道我每月收租30幾萬，去超商搬貨運動一下錯了嗎」、「超商不代表低薪，傳統觀念影響」、「多數比較傳統的家庭真的還是會介意對方職位高低，沒辦法」、「穩定的找穩定的有何問題嗎？」、「如果是正職人員不是工讀，不就是一份正常的工作嗎？」。
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