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回婆家過年一個小動作被唸「不衛生」 人妻難適應心驚膽戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太老是和丈夫家處不好，進而懷疑起自己的婚姻。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太老是和丈夫家處不好，進而懷疑起自己的婚姻。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

婚姻是兩家人的事情。不只是夫妻雙方，如何和對方的原生家庭相處，也是一大考驗。在日本，就有一則因為不懂得如何與夫家相處，從而產生的一起糾紛。

根據日本媒體「サライ」報導，一位化名千鶴的37歲女性，自小生長在東京的大都市內，除了父母等人以外，鮮少與其他親戚往來。然而後來她嫁給一位大她8歲的丈夫，卻是出身於和歌山縣的大家庭，逢年過節經常得回家一趟。

面對眾多婆家的親戚，讓千鶴一直感到很不習慣。特別是丈夫在兄弟中排行第三，其中他哥哥，也是一家次子的老婆特別受寵。相對而言，千鶴則是不停被夫家挑毛病。像是做菜時稍微摸到頭髮，就被指責說不重視衛生，讓她一直必須保持戰戰兢兢的心態。

後來千鶴懷了孕，暫時沒辦法一起陪丈夫回老家。雖然婆婆一度表示要來探望，但在千鶴的要求下，丈夫便阻止了婆婆的行動。生下小孩後，婆婆又多次以要看孩子為由想探訪，但產後的千鶴身體狀況不佳，更不願意讓婆婆前來，只得每次都想方設法讓她打消念頭。

更讓千鶴擔憂的，是她聽說夫家經營的餐廳最近業績惡化，似乎有金錢上的糾紛。而丈夫也疑似因為這件事情，私下偷偷地借了錢，但卻被千鶴發現。儘管仍然深愛丈夫卻因為夫家的種種，讓她開始懷疑起這段婚姻還能繼續嗎？

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