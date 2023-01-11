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送包要香奈兒起跳...人夫怨「娶台北女cp值低」拖屏東人下水反遭網轟爆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名結婚剛滿1年的人夫發文抱怨，來自台北的妻子很愛慕虛榮，不僅求婚要很盛大，婚宴還要辦在高級飯店，引發大批網友砲轟。情境示意圖。圖／Ingimage
一名結婚剛滿1年的人夫發文抱怨，來自台北的妻子很愛慕虛榮，不僅求婚要很盛大，婚宴還要辦在高級飯店，引發大批網友砲轟。情境示意圖。圖／Ingimage

近期流水席事件引發網路討論，許多人開始分享當初規劃婚禮的經驗談，不過一名結婚剛滿1年的人夫卻有感而發，抱怨來自台北的妻子愛慕虛榮，不僅求婚要很盛大，連戒指、包包都是寶格麗、香奈兒，現在妻子懷孕還要求月子中心要住滿30天，讓該名人夫相當哀怨，直呼「娶台北女生cp值真的超低」，貼文一出引發討論。

該名人夫在臉書社團「匿名2公社」發文表示，自己結婚一年過得很痛苦，原因是妻子是台北人，從求婚、結婚到生產完住月子中心，都講求最豪華的標配，該名人夫透露，妻子不僅要求戒指要寶格麗品牌、求婚要盛大、婚禮也得辦在高級飯店，就連生日送包包也至少要「香奈兒起跳」。

該名人夫表示，現在妻子懷孕要預訂月子中心，但她選的月子中心打完折扣還要1萬1，且要住滿30天，讓人夫不禁抱怨妻子是公主病，「人家中南部的產婦都住一天五千而已，重點妳還不是很漂亮，還有刺青，皮膚還很黑，比屏東人黑，我真的好後悔」。

該名人夫甚至提出忠告，勸男性不要娶台北女生，「早知道就娶中南部東部女生了，中南部東部上來的同事，一個比一個還優質，又漂亮又有氣質，平均長相都比台北女生漂亮，也比較白，質也比較好，要求跟門檻也比較低，也不會愛慕虛榮，想想真後悔，為何衝動做出這個決定」。

貼文一出，掀起網友熱議，但多數人都不同意人夫看法，「娶老婆談CP值？是否太low？怎麼不看看自己有什麼條件」、「老婆沒有拿刀壓著你選，婚前知道的行為你買單，就不要期望婚後她有所改變」、「台北女生怎麼了？從未要求一定要住月子中心，宴客簡單就好，是你遇到不合適的人」、「你自己鏡子拿起來照一下就知道了...好在你老婆願意嫁你、幫你生小孩」。

也有人砲轟人夫想用「膚色」戰南北，「皮膚黑跟縣市沒關係吧，不可能嫁給你之後才黑啊...而且不是你自己選的嗎？」、「誰跟你說屏東人很黑？」、「你是想被屏東人的口水淹沒吧」、「別故意挑起『南北戰爭』！別一竿子打翻一船人！那是你老婆自己的行為，膚色也是遺傳或是自己刻意曬黑，跟台北這個地方無關！」

月子中心 屏東 北市 流水席 公主病 香奈兒

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