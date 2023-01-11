男送情趣內衣 女友喊「穿1次收500元」 網傻眼：真情侶嗎？
有些情侶會購買情趣內衣增加情趣，然而有港男日前發文，指自己「買了幾套情趣內衣回家玩」，希望女友能穿上，然而女友卻說如果要她穿的話，每穿一次收費港幣500元。有網友認為樓主女友「一切都講錢」，更指她可能是兼職女友，「牽手是否也收費」、「你們真的在戀愛嗎？」
該名港男在Dcard發帖，稱其最近買了幾套情趣內衣給女友，但女友竟表示要收費，「她說每穿一次就從共同基金扣500元」，令他大為錯愕反問「為什麼？」。
po文引來網友熱議，有人追問原po其女友是否各項戀愛內容都要收費，更懷疑對方是「兼職女友」，「你女朋友是不是兼職的」、「平時還收其他客人錢」、「慣用手法」。有人就認為「價碼清楚，沒問題」、「不用難過！和我女朋友一樣，買什麼給她都不願意穿」。
不過亦有網友指出「買之前有沒問過她願不願意穿？」、「雖然我都覺得收錢好怪，但其實買內衣給女朋友穿之前，應該問一下她意見」。
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文章授權轉載自《香港01》
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