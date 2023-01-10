單身住養老院會被笑？一句神回覆嗆爆「完全無法反駁」

現代人不婚不生越來越多，許多長輩總會以「老年沒人照顧」為由勸誡單身的下一代，但生兒育女真的就無後顧之憂嗎？一張網路哏圖的對話，讓眾多不以結婚生子為目標的網友拍手叫好，也掀起兩派論戰。

一名網友在臉書社團「爆笑公社2」分享一張對白擷圖，其中一人發問「你不結婚生子，以後老了怎麼辦？」另一人答覆「住養老院」，發問者再問「住養老院，人家都有兒女來看望，就你沒有，你不怕人家笑你？」，對方則回應：「我笑他們才對，有兒女還住養老院。」

此對話獲得數萬網友大讚「突破盲點」、「超中肯，完全無法反駁」，許多人不認同把下輩子寄託在兒女身上，「一堆人講的好像有兒女，就不會孤老病死住處！好天真」、「生孩子不是為了自己的下半輩子而生的好嗎？自己的一生自己負責」、「養兒防老的觀念現在真的要改改啊！兒女們有自己的生活」、「住養老院兒女還不一定會來看你，要做好財產分配跟信託，用適當的工具做好傳承」。

但另一派也捍衛自己的主張，直言不能忽視少子化的問題，「沒人要生，養老院哪來人力照顧老人」、「老來孤單寂寞、孤苦無依，有可能造成社會問題」、「雖然生小孩是個人選擇，但少子化的衝擊大家都會面臨到，以後我們要面對的是高齡工作跟繳高額稅金，還有很多問題要面對」、「有人探望總比孤獨死的好」。

也有部分網友認為住養老院並非壞事，「我也有小孩，但我已規劃好以後要去養老機構，有伴有休閒也不會讓小孩有負擔」、「我本身就在養護中心工作，有時候把身體有狀況的長輩送到專業機構才是真正對他好，看太多『還活著就好』的家屬」。

此外還有人點出更現實的問題，「養老院也不便宜，所以要先擔心錢」、「有沒有孩子不是重點，有錢才是重要」。

網友分享一則網路對話，道出許多人的心聲。 圖擷自爆料公社臉書粉專

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