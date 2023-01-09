快訊

政大「四川飯館」老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

後海董時代湧言會逆勢突圍 啟動「親賴路線」合作腳步加快

獨／為入閣準備？去年10月才接任 鄭文燦辭足球協會理事長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她被強逼分手才知「男友媽是爸爸初戀」 慘揭當年情斷內幕：太傷了

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示自從讓爸爸和男友父母見面後，爸爸竟態度強硬地逼她分手，一問之下才知「男友媽是爸爸初戀」的內幕。 示意圖／ingimage
女網友表示自從讓爸爸和男友父母見面後，爸爸竟態度強硬地逼她分手，一問之下才知「男友媽是爸爸初戀」的內幕。 示意圖／ingimage

情侶即將步入婚姻殿堂，才發現雙方家長曾有過「感情糾葛」，這該怎麼辦才好？近日一名女網友分享自從爸爸和男友父母見面後就一直強逼她分手，後來才知道「男友媽是爸爸的初戀」，當年爸爸被慘忍拋棄後傷透了心，如今更認為「她養出來的小孩不會好到哪裡去」，因此堅決要兩人分手。

原PO在「匿名公社」發文，表示自從讓爸爸和男友父母見面後，爸爸竟態度強硬地逼她分手，原PO從沒見過爸爸這般態度，最後媽媽才告訴她「男友媽媽是爸爸高中時的初戀，後來上大學後嫌棄他太窮就把他甩了，這對他造成很大的傷害」。

如今爸爸和初戀時隔多年再見面，當年受了傷害的爸爸認為「這麼無情的女人養出來的小孩也不會好到哪裡去」，才會強硬要2人分手。媽媽也直言現在的關係已經有疙瘩了，就算原PO硬要結婚，以後爸爸每次看到男方心裡都會不舒服，這樣對雙方都不好。

不過，原PO認為爸爸和男友媽撕破臉都已經是「上一代的恩怨」，明明就跟她沒有關係，「為什麼要因為你以前的傷害就不准我追求自己的幸福？」更何況男友媽也不覺得這件事有怎麼樣，原PO心有不甘地罵到「過去都過去了，還糾結這麼久是怎樣？」

許多網友聽完這段不可思議的故事後，都紛紛表態支持原PO爸爸的立場，「這很難不糾結，而且還是初戀耶」、「說實話，男方媽知道妳是前男友的女兒，只怕妳難逃毒手」，也有人反過來勸原PO，「我覺得妳重點錯誤，男友媽不覺得怎樣是因為她是拋棄者啊～妳爸是受害者當然會受傷，建議先跟妳爸坐下來好好談，最好拉妳男友一起去」。

分手 婚姻 情侶

延伸閱讀

尾牙中大獎！同事集體喊出「潛規則」拱請喝飲料 上班族有感

好市多蛤蜊濃湯「喝到黑斷齒」她嚇壞！牙醫出面解釋真相

你在哭什麼全知道！這款寶寶監視器 可以告知爸媽Baby「為何在哭」

行政助理罹罕病 老闆冷語「反正你快死了不用升遷」

相關新聞

她被強逼分手才知「男友媽是爸爸初戀」 慘揭當年情斷內幕：太傷了

情侶即將步入婚姻殿堂，才發現雙方家長曾有過「感情糾葛」，這該怎麼辦才好？近日一名女網友分享自從爸爸和男友父母見面後就一直強逼她分手，後來才知道「男友媽是爸爸的初戀」，當年爸爸被慘忍拋棄後傷透了心，如今

男友北漂做業務喊沒空約會 她殺到台北翻出「男友和男前輩」鹹濕對話

遠距離戀愛多少會因聚少離多產生嫌隙，近日一位女子就發現北漂當業務的男友總是拿工作很忙當理由，不肯南下約會，她感覺不對勁，便決定北上和男友見面，豈料真的在男友手機中翻出與和男前輩的甜言蜜語，她看了後瞬間崩潰，果斷提出分手。

【無讀不丈夫】顏少鵬／寄回來的掛號信

前幾天，到郵局臨櫃寄了兩封掛號信。隔天，大樓管理員遞給我兩封信，我一看頓感錯愕，這不是昨天寄出去的掛號信嗎？我隨即拿著信...

【味蕾的旅行】柏井壽／京都的水造就美味的豆腐

豆腐可說是京都代表性的名產，應該有不少人覺得到京都一定要吃豆腐。超市的豆腐櫃可以看到一整排名為「京豆腐」的豆腐，在京都製作的豆腐好像全都是「京豆腐」，不會過問原料的產地。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

金玉涼言

富人說：談錢俗氣；窮人說：賺錢實際。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。