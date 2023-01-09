男友北漂做業務喊沒空約會 她殺到台北翻出「男友和男前輩」鹹濕對話

遠距離戀愛多少會因聚少離多產生嫌隙，近日一位女子就發現北漂當業務的男友總是拿工作很忙當理由，不肯南下約會，她感覺不對勁，便決定北上和男友見面，豈料真的在男友手機中翻出與和男前輩的甜言蜜語，她看了後瞬間崩潰，果斷提出分手。

一名女子在Dcard發文哭訴，她從大學開始交往5年的男友，自從北漂當業務後，經常因忙於應酬無法擠出時間約會，更不時抱怨他在公司壓力很大，最近一直升息導致業績不佳，還要幫學長處理雜事，讓她聽了十分心疼。

不過男友曾提及，公司有一位男前輩是他唯一信任的朋友，很照顧他，甚至願意撥一些業績給他，下班後他們還會一起健身，或互相串門子，女子原本不以為意，只覺得男友隻身一人在台北，有一位心靈導師帶著他也比較放心。

直到最近一陣子，女子漸漸察覺事情不對勁，她發現男友明明約好排休日要南下見面，卻一直以公司很等理由不斷推託，所以她乾脆直接殺到台北找男友，到對方住處後，她趁男友去洗澡時翻遍了手機，結果在隱藏聊天內的對話紀錄，找到男友與公司男前輩的噁心對話，還有不堪入目的下體照。

她當下崩潰痛哭，接著逼問男友原因，男友解釋是自己工作壓力太大，一時意亂情迷才出軌，但她聽了只覺得這些理由非常荒謬，事後也果斷與男友分手。

網友們也心疼表示，「這個打擊也太大了吧！」、「天啊⋯抱抱妳」、「本來以為這種劇情只會在小說中出現，拍拍原po」、「兩個噁男…不懂為什麼不愛了不直接分欸」、「無關性向，這個行為就是超噁」。也有人安慰她往好的方向想，「往另一方面想要恭喜妳，不然他為了交待而跟你結婚，妳就真的白白賠上一輩子」

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