全職主婦跟老公AA制！公婆卻要她冠夫姓 還嗆「宅女沒人要」

結婚是人生大事，如果另一半的家人難相處，婚後生活也會過得相當辛苦。一名全職主婦與先生徹底AA制，同時協助他規劃退休後的生活，盼能讓先生40歲前財務自由。然而公婆仍對她酸言酸語，要求她負擔所有家務、冠夫姓，還罵她是「死宅女沒男人要」，甚至限制她先生的職涯規劃，讓她很不滿。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她與先生經濟上完全AA制，她還是名全職主婦，同時也是專職投資人，平時投資台股、基金、美股等，也為身為職業軍人的先生進行財務安排，希望能讓他在40歲前財務自由，退伍後能從事業務工作，避免與社會脫軌，工作時間也更彈性。

然而公婆仍然經常對該網友酸言酸語，公公不滿她為先生安排職涯，酸她「做業務也不是每個人都有賺錢的命」。兩人結婚時沒有婚禮、沒有拍婚紗照，婚後婆婆還問「怎麼沒有冠夫姓？」甚至罵她是「死宅女沒男人要，妳的朋友都跟妳一樣是宅女」。

該網友表示，她昨天怒嗆公公「目前買的房子不論是新大樓還是預售屋，頭期款和房貸部分都是和你兒子徹底AA制，家用也是AA制，那帶小孩做家事的時間，你兒子是不是也要AA制 ？」結果公公被嗆到啞口無言，只好已讀不回。

該網友表示，「經濟徹底AA制，小孩都是我在帶，我又是全職主婦，照法院判定，我不論付出或是經濟上或是精神上照顧家庭已經贏我先生太多了，我還擔心萬一離婚了，婆家就不能常常看到小孩了，如果聽在法官眼裡一定覺得我吃虧大了，只有婆家還在狀況外」。

其他網友紛紛留言「這年頭誰還在冠夫姓...有病喔」、「支持你，做自己」、「吃人夠夠」、「她不知道現在已經是中華民國112年了嗎？還在冠夫姓」、「妳好棒，妳婆婆不知道專職投資人需要花很多時間在工作上嗎？什麼叫宅女，在市場裡一分一秒都很寶貴的」、「這兩老人根本跟社會脫軌」。

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