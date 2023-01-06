男友被女同事勾手喊「這我男友」 她沒阻止還問：是我大驚小怪？

懂得與其他異性保持距離、避嫌才能給伴侶安全感。一名女網友分享，日前她與男友逛夜市，途中巧遇對方的女同事，沒想到女同事見到男友後，竟主動上前勾著她男友的手問說「他是我男友，妳是誰啊？」，儘管男友事後表示對方只是在開玩笑，但仍讓她相當疑惑，「是只有我太大驚小怪嗎？」。

該名女網友在臉書社團「匿名公社2」表示，某天她與男友逛夜市時，遇到男友的女同事，「那是我和她第一次見面，男友上前跟她打招呼，她卻勾著我男友的手跟我說，『他是我男友，妳是誰啊？』」。

然而，男友被女同事拉手的當下也沒有反駁對方，回家後她質問男友，為何沒有當下反駁，也沒有鬆開手，男友則解釋當時是要給別人面子，且認為對方只是在開玩笑，讓她懷疑「是只有我太大驚小怪嗎？」。

文章曝光，網友們看完紛紛留言，「就是你太大驚小怪啊！當場不給大家難看，還上來讓自己難堪」、「當場不就要直接開撕了嗎？你在幹嘛」、「這種不叫玩笑，叫宣示主權！」、「對方介紹我男友是她男友，我不一巴掌呼死她」、「有些是真的，只是用玩笑的方式，讓妳知道真相」。

另外，不少網友們建議原po應該當場給男友一巴掌，但她也在留言處回應，當下夜市人這麼多，難道各位真的會給對方一巴掌嗎？有網友就表示，「人到一個年紀就不太會在乎外人的眼光了」、「我應該是當場走人，直接分手不必告知」。

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