婆婆「偏愛大孫」！孩子前酸媳婦：老二不是我們家純種

婆婆的偏心，讓人受不了！有一名人妻抱怨，婆婆會因為「長相」問題偏愛家中的孫子，只要是有好事都會先想到老大，老二總是要退讓，不管是吃飯、接送都是，甚至當著小孩面前說「因為老大是我們家純種」，讓人妻相當火大。

一名人妻在臉書「匿名2公社」發文指出，自己有兩個小孩，老大長得像老公，老二則是長得像自己，婆婆都會特別疼愛老大，如果有爭吵，婆婆一定是叫老二退讓，比較好的食材也會留給老大，例如吃螃蟹，就算煮了兩隻，婆婆也會一樣會把兩個有蟹黃的殼直接夾給老大。

另外像是小孩不同時間放學，老大下課婆婆就會記得清清楚楚，準時叫人去接送，但老二下課時間到，婆婆就會一副不急的樣子，或是直接假裝忘記小孩下課時間，對外也常常誇老大成績多好多優秀，老二成績也差不多，但婆婆就會要他多加油，跟老大多學習。

甚至有一天，婆婆還當著兩個小孩面前說，老大真的是我們家的純種，各方面都跟我們家很像，原po馬上回「難道老二就不是家裡純種嗎？」，結果婆婆竟然說「因為老二比較像妳呀！」，讓原po直接氣炸「我會記得這句話」。

網友看完也紛紛留言說，「幾乎所有婆家人都會偏心長得比較像他們家的那個小孩啊，人之常情，我甚至聽過當爸爸的也比較偏心長得像他的那個小孩」、「這種偏心的人要離她遠一點」、「那就是眼緣」、「兄弟姊妹如果不和，很多時間都是因為長輩的不公」。

商品推薦