7旬婦病情惡化急call家屬 友人見好轉噴「1句話」醫嘆不演了

生老病死是人必經的過程，如何陪伴家中長輩走過也是一大課題。北市聯醫胸腔內科主治醫師蘇一峰便分享診間的無奈故事，遇到家屬病危卻不聞不問的晚輩，讓他不禁嘆道「醫療軍隊還在前線奮鬥，不知道後方已經先放棄了」。

蘇一峰在其臉書粉絲專頁寫道，一位七旬老婦人肺炎敗血症末期腎衰竭，因家屬不願意洗腎，也沒有聘請看護，由病房護理師全責照顧。如今老婦人全身浮腫喘不過氣，註定了這是一場必敗的戰爭。

然而假日突遇病情惡化，病房急call家屬到病房陪伴病人最後一路。不料家屬到了病房，婦人經治療後病情又穩定了，這時家屬的陪伴友人卻不耐煩地說「你們可不可以等她真的快不行了再叫我們過來！」讓蘇一峰大嘆久病無孝子「不演了」。

貼文一出，網友們同樣心疼怒批，「這種家屬晚上睡得好嗎？」、「每個人孝順態度不一樣，我們只能要求自己孝順，而沒辦法要求他人」、「人生真的百態，所以在四肢健全，身體健康的時候就該好好善待自己，養小孩並不能防老~~」、「當今生兒育女意義好像不大！」、「希望她沒有聽到這句…願無痛無牽掛，也謝謝醫護的用心」、「真是久病無尊嚴啊！」。

另一方面，部分網友責怪該友人，「家屬的友人憑什麼說話？」、「關家屬友人屁事？」、「家屬的友人是什麼東西？」；但也有人替家屬緩頰，「家家有本難念的經，往往和我們看到的有落差，畢竟當事人感受不是外人能了解，生活真的不是簡單的事，總有許多無奈。經歷過的人比較能多點理解吧！」、「現在生活壓力大，上有老下有小，一旦有人生病真的吃不消。生多不見得能解決問題，生了要養的階段好辛苦，養的不好以後也是不孝啊⋯⋯」。

面對這樣的情況，過來人則留言喊話，老人家住院，家屬的態度真的很重要，且是「騙不了醫生」的。家屬有心便可以感動醫生，更會盡心力幫治療；但若家屬無心的話，醫生也是會心疼老人家的。

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