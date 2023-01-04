覺得媳婦花兒子錢…婆婆討要名牌包 她出1絕招被讚爆

婆媳關係的經營在華人社會向來是個難題，兩方的過招也常常成為看點。一名女網友在網路發文，表示婆婆羨慕自己有LV包包，所以要求原PO買一個送給她。而原PO不打算合了婆婆的意，與先生討論後，決定出一妙招，讓許多網友笑翻，並敲碗後續，「期待後續婆婆的反應，感覺會很精彩」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己12月生日時，自掏腰包買了一個LV小包，但婆婆卻認為是兒子送給媳婦的，加上身邊的朋友也有名牌在身，因此要求原PO除夕夜晚上要送她一個名牌包。

原PO並分享「反制方法」，表示自己問了婆婆想要什麼包，婆婆回答「L開頭的就可以了！」，原PO接著在文中貼出一張品牌名開頭為「L」，但並非LV的包包，並寫下「嗯！就決定是你了！L牌名牌包」。

原PO隨後也補充道，這是與先生討論後的決定，「這次老公覺得要買，是因為不想讓他媽刁難我，而且婆婆只有說L牌沒有說LV，所以老公說挑一個最便宜的給她就好」、「要包包找我公公去！」。

文章一出，許多網友認為婆婆的行為太離譜，「婆婆也太不要臉，想要包不會自己買嗎」、「婆婆真好意思啊，直接提出這種要求是把媳婦當成聖誕老公公嗎」、「標準的媳婦花自己的錢=花婆家的錢欸」。並讚原PO厲害，「妳怎麼那麼棒啦」、「期待後續婆婆的反應，感覺會很精彩」、「卡後續」、「卡個，想看婆婆嘴臉」。

還有網友覺得原PO計畫送的牌子其實也算不錯了，「這就是『歹款』，應該連龍蝦包（法國品牌Longchamp的諧音稱呼）都別買」、「聽聽就好，還真的要送哦」、「妳人好好喔」、「妳好大方」、「送幾百塊就好了，在蝦皮看到一個L開頭的牌子，幾百塊就有了」。

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