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38歲孕婦曝「懷女喜訊」婆婆感動泛淚 親媽反應卻把她氣出血

聯合新聞網／ 綜合報導
一名高齡孕婦跟媽媽分享寶寶性別，卻得到媽媽的失望反應。懷孕示意圖／ingimage
一名高齡孕婦跟媽媽分享寶寶性別，卻得到媽媽的失望反應。懷孕示意圖／ingimage

社會上重男輕女的傳統觀念已經漸漸淡化，但近日仍有準媽媽難過表示，告知親媽自己懷的是女寶寶後，對方非常失望，還一直哀聲嘆氣，她聽到媽媽如此反應情緒大受影響，甚至一度被氣到出血。

一名38歲的高齡孕婦在Dcard發文稱自己日前被親媽氣到出血，起因是她最近剛得知寶寶的性別是女孩，且唐氏報告一切正常，原本就比較想要女兒的她開心地將消息告訴媽媽，結果卻換來對方的唉聲嘆氣，「不會吧，真的是女生喔？唉」， 還不斷強調希望她生個男孩，還說因為原po很弱，希望可以多一個男人保護她，聽聞媽媽這反應，原po感到十分難過，隔天甚至情緒不穩導致出血。

原po表示，相比媽媽的失望，老公跟婆婆分享寶寶性別時，婆婆非常感動，甚至眼眶泛淚，所以自家母親的反應更讓她又傷心又憤怒，「我媽說因為我很弱，男寶寶可以保護我，我不懂她為什麼不自己生個哥哥或弟弟給我來得乾脆，根本就是藉口」，她認為媽媽是因為家人都是女生居多，加上只有她一個女兒，所以一心想要男孫。

雖然後來爸爸打電話安慰原po，並說媽媽已經知道自己說錯話，但她仍難以輕易釋懷，「我媽說的這些話，我很清楚自己會記很久很久，心裡總會認為她不太喜歡自己的孫女，真的很反感自己有一位這麼一直抱著傳統迷信觀念的媽媽 」。

該貼文引出不少媽媽感嘆，現在依然有許多長輩重男輕女，「長輩感覺蠻多會希望是男生，老實說當初懷男生有鬆了口氣的感覺，但是又覺得自己這樣想很糟糕，超複雜的」、「之前我婆婆說生男生女都好，可是生下來她很明顯就喜歡男的，跟別人聊天都只聊男孫的事」、「全世界最重男輕女的大多是媽媽跟婆婆」。

也有許多人勸她不要太放在心上，「長輩大多比較傳統，但等寶寶生出來媽媽一定還是很開心，因為不管男女，寶寶都是很可愛的」、「媽媽應該是怕妳高齡第一胎又是女兒，怕妳在婆家有壓力，老一輩的人都這樣」、「媽媽只是在說，如果可以選，她比較喜歡孫子而已，又沒說她不喜歡孫女」。

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