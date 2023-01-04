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交往6年堅持對女友超摳！他語出驚人：不想幫別人養老婆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友感嘆，與男友交往六年，對方卻很少花錢在她身上，然而她暗示男友送禮，對方卻冷回「不想幫別人養老婆」。示意圖/ingimage
一名女網友感嘆，與男友交往六年，對方卻很少花錢在她身上，然而她暗示男友送禮，對方卻冷回「不想幫別人養老婆」。示意圖/ingimage

情侶間交往過程中，難免會計較得失。就有一名女網友感嘆，與男友交往六年，對方卻很少花錢在她身上，儘管她並非一定要男方砸錢在她身上，但多少會羨慕別人男友都會送女友東西，然而她暗示男友，對方卻冷回「不想幫別人養老婆」。

該名女網友在Dcard上抱怨，與男友交往六年，對方很少花錢在她身上，原po解釋自己並非一定要男友砸錢在她身上，只是偶爾看到別人的男友送東西給女友，難免會覺得很羨慕，「看到的時候都會跟我男友說，然後暗示他一下」，但男友只會回嗆「那妳就去找一個那樣的男生啊」，讓她聽了很無言。

而近期男友更直接坦承，自己不想花錢在她身上是因為「不想幫別人養老婆」，讓原po聽完崩潰「聽到的當下是真的很難過，因為我花了6年的青春在他身上，他卻這樣跟我說」，她也認為男友沒有想娶她的意思，就算她開玩笑說可以去登記結婚，男友也總以沒錢沒房等理由推託。

文章曝光，部分網友們認為若原po沒有付出的話，也不能要求男友經常送禮給她，對此她則在留言處補充，自己過去也曾多次送過男友價值幾千元的東西，而男友只有送過她一次幾千塊的禮物，以及偶爾幫她付點小錢。

看完她的遭遇後，許多網友們都奉勸她趕緊分手，「版主可以清醒了，他沒打算和妳結婚」、「有沒有可能你也在養別人的老公，該分了好嗎」、「在一起6年還可以說出那句『不想幫別人養老婆』就可以分手了」、「沒打算及時止損喔，那你會浪費時間到他直接找一個新妹結婚，然後你就會被一腳踢開」。

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