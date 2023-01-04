22歲小姑沒穿內衣和哥窩同床 妻崩潰卻被嗆小題大作

一家人從小感情好，但有些較親密的行為，難免會令另一半無法接受。一名人妻抱怨，她22歲的小姑是「哥寶」，從小就很黏她老公，過去他們約會時就常「三人行」，沒想到婚後夫妻倆搬出去住，小姑也常來蹭住，但令她最無法接受的是，小姑會沒穿內衣躺在她老公旁一起睡午覺，讓她氣炸。

該名人妻在Dcard分享，老公今年30歲，有位與他相差8歲的小姑還在讀大學，由於年紀相差很多，因此小姑備受全家疼愛，而她在婚前也知道小姑很黏老公，他們約會時小姑常吵著要跟，變成「三人行」一起看電影、吃飯，但她認為以後都是一家人，所以也把小姑當妹妹照顧。

然而，婚後夫妻倆搬出去住，小姑卻三天兩頭來蹭住，還不斷黏著她老公，連老公在辦公，小姑都要搬張椅子坐在旁邊，讓她感嘆「我看他們相處真的覺得自己好像是介入他們兄妹感情的外人」。

除此之外，小姑對她也很沒禮貌，某天她下班比較晚，回家時還特別多幫小姑買一份便當，結果對方不但不感謝，反倒還嫌她沒自己做飯，買外面便當不健康。

直到某天，原po表示自己回家，竟撞見小姑與老公躺在他們夫妻倆的床上睡午覺，她立刻叫醒小姑並質問對方「為什麼在這裡睡覺」，怎料小姑卻回說「幹嘛這麼兇」，而老公則在一旁一臉錯愕，當小姑起身時，她才發現對方沒穿內衣，讓她氣炸「到底誰可以接受自己老公跟妹妹睡在同一張床上，妹妹甚至衣衫不整」。

她與老公大吵一架，沒想到老公卻說從小他們就這樣一起睡午覺，反怪是原po小題大作，她則解釋是他們互動太親密，小姑也沒有基本住宿禮儀，已經嚴重影響她的生活，希望老公與公婆能溝通讓小姑回家。目前小姑走了，但公婆卻認為她是一個難搞的人，讓她相當無奈。

文章曝光，網友們紛紛回應「我看再過幾年，妳老公還要幫她出嫁妝、買房子、養小孩囉」、「妳老公問題最大，是他容許這一切發生，也沒覺得怎樣，反而是妳大驚小怪」、「兄弟姊妹share同張床的不奇怪，奇怪的是睡在兄嫂跟哥哥的夫妻床上」、「本人也經歷過，一起出去玩，導遊還以為小姑才是女友」、「不能接受，都成年了睡在一起超怪的」、「妳公婆跟老公的態度都很奇葩」。

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