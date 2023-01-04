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女友剃光頭賺3萬！他崩潰喊「無法接受」 網一看嗨翻：哪裡還有？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，女友去當剃光頭的女模特兒，將及腰的長髮剃成光頭並得到三萬元酬勞，他看到後相當傻眼。圖／ingimage
有網友表示，女友去當剃光頭的女模特兒，將及腰的長髮剃成光頭並得到三萬元酬勞，他看到後相當傻眼。圖／ingimage

不少男生喜歡女友留長髮，甚至不希望女友剪短髮。一名網友表示，女友去當剃光頭的女模特兒，將及腰的長髮剃成光頭並得到三萬元酬勞，他看到後相當傻眼直呼，「完全無法接受」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文，他和女友交往一段時間了，他很喜歡女友及腰的秀髮，很可愛、摸起來也很柔順，沒想到上禮拜女友卻在沒有告知他的情況下，把一頭及腰長髮剃成光頭，原因是女友在網路上看到徵求願意剃光頭的女生模特兒，並將剃頭過程做成影片，就能得到三萬元的酬勞，但原po卻認為，剃成光頭才賺三萬元一點都不值得，且女友光頭的樣子相當驚訝，完全無法接受，雖然有假髮可以戴，但把光頭留回長髮還是要很久，令他不禁直呼，「真的很傻眼」。

網友紛紛表示，「這麼喜歡長髮不會自己留哦，人家的頭髮人家有自主權啦」、「你是不是控制狂」、「看來是個長髮控」、「你又不給她三萬，在這講什麼都沒意義啊！」、「男生喜歡長頭髮可以自己留，女生要怎麼處置她的頭髮，不關男生的事…」、「愛長髮就買頂假髮掛床頭，天天看」、「你是喜歡女朋友還是喜歡頭髮」、「強烈建議男生自己留長髮，也不用太久，兩年就夠了，之後你們就不會為女朋友／老婆的頭髮長度糾結了」、「她成年人有權為自己做決定！而且她可以選擇自己喜歡的造型，不一定要迎合你的喜好啊」。

有網友看到剃光頭可拿三萬元認為，「值得，哪裡還有可以剃」、「三萬不錯啊，而且又不是長不出來了」、「如果打算當尼姑就可以順便賺3萬塊，出門可以戴尼姑帽遮醜」、「哪裡還有剃光頭可以賺3萬的，我也要賺，是我也會要欸，可以戴假髮啊，爽爽賺」。

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