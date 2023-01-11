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國小營養午餐小孩愛吃不吃 暖師一舉動全班搶著吃光光

聯合新聞網／ BabyHome
校園營養午餐示意圖，非本文事件學校（圖片來源／新竹市政府​）
校園營養午餐示意圖，非本文事件學校（圖片來源／新竹市政府​）

【文：武美齡】

你家孩子學校每天的營養午餐好吃嗎？還是吃到膩了？一位國小老師表示常看到孩子中午「愛吃不吃的」，營養午餐似乎引不起學生食慾，於是他靈機一動，一個超暖舉動讓全班孩子瞬間將當天飯菜全部吃光光！

國小老師大坦誠常於臉書分享教學生活點滴，他發文提到某天營養午餐的菜色不是小朋友愛吃的料理，「就是那種滷雞腿排、一堆紅蘿蔔配3顆鳥蛋和幾條甜不辣的關東煮、很濕的青菜以及白飯，小朋友全都要吃不吃。」

或許有些人可能會覺得滷雞腿排很美味，為此老師特別解釋，「但那真的有點難啃，一年級的小朋友都很懶得吃，而且滷雞腿排重複出現次數真的太高了。」老師眼看著剩下的一堆白飯覺得很心痛，想起環保紀錄片總說著世界各地充滿飢荒和乾旱，相當有創意的他靈機一動，一個超暖舉讓全班把飯菜一掃而空。

老師先戴上手套，將餐桶裡多出來的雞腿排剝絲，再和剩下的湯汁一起拌入飯裡面，搖身一變成為油油亮亮、香噴噴的「雞肉飯」！「我問小朋友，知不知道嘉義有雞肉飯？這個就是雞肉飯。」許多小朋友立刻拿著碗上來排隊，坐在位置上吃完後驚呼連連，於是班上雞腿排和飯就這樣吃得乾乾淨淨，直到下午的課後社團時間，還有小朋友意猶未盡的說「今天我們班的老師牌雞肉飯好好吃喔！」

嘉義雞肉飯示意圖（圖片來源／嘉義市政府​）
嘉義雞肉飯示意圖（圖片來源／嘉義市政府​）

暖心故事一出，引起許多網友熱議回應，原來校園間也有許多像大坦誠一樣的暖師，「我有個朋友，她的班級（國中）不愛吃水果，她就趁午休，把楊桃切成五角星，叫學生起床看星星，會把芭樂切塊自己加梅子粉給學生吃」、「我之前在班上辦過過吃苦瓜大賽，結果教室的鳳梨苦瓜雞湯整桶喝完，還真的有小孩喝出了愛，去隔壁班盛湯」。

營養午餐吃不完怎麼辦？BabyHome家長提建議

營養午餐吃不完的狀況在許多校園都曾發生，就有BabyHome網媽表示「孩子的學校有浪費營養午餐的問題，生氣...」，媽媽提到「去過學校好幾次了，時間一到，不論是吃不下的、來不及吃完的，全都倒到桶子裡....不只是一個班級，每一班都一樣」、「家裡有兩位小學生，總是回家反應營養午餐很難吃」、「每個學校的營養午餐不太一樣，有時OK、有時不太好吃」。

另外，也有幸運家長表示孩子學校的營養午餐非常美味，「學校自己有廚房的，應該就會比較好一些，我兩個讀國小的女兒就覺得她們學校的營養午餐很好吃」、「孩子也很好吃...都吃兩碗，老師都說吃完的人可以再來盛，不夠可以去隔壁班看有沒有剩」、「我家小孩都說學校的營養午餐好吃，還要我煮同樣的給他吃，但我煮不出來哈哈」。

營養午餐天天吃，有哪些方法不浪費食物？BabyHome家長分享校方作法：「學校會讓有需要的家庭打包帶回家」、「我們學校水果的品質很好，吃不完時老師會讓小朋友帶回家」、「班上由小朋友自己協助同學打飯菜，可以自己決定吃的量」「不知道是不是學校營養師洗腦的關係，很多本來孩子不肯吃的菜種，也在慢慢接受中了」。

在台中，過往還有一位惠文高中的學生拾璿佾發起「聖食計畫」，將乾淨、剩餘的營養午餐帶到街友之家供給街友享用，這些平常被倒掉的食物，搖身一變成為60人的一餐，不但珍惜剩食還能幫助弱勢。

營養午餐 雞肉飯

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