有瑕疵也照送…男友為省錢總送「二手」禮物 女友沮喪：根本沒心花錢在我身上

雖然送禮講求是心意，但亦要送得體面。近日就有女生發文指男友有全職工作，和朋友兩人吃飯會去消費近1000港元（約3924新台幣）的餐廳，而自己則是學生，雖有做兼職，但每月只有5000港元（約19600新台幣），和男友去類似餐廳還會被「推卸責任要多給幾十塊」，而且不論是什麼禮物，男友都會在網上拍賣平台Carousell購買，會為了節省金錢而買二手物品當禮物送自己，因而覺得「作為禮物好不得體」，亦認為對方根本不願為自己花錢，貼文惹來網友批評樓主男友，紛紛建議應要考慮分手。

一位網友在Dcard討論區以「男朋友送二手嘢俾我」為題發帖，指男友有全職工作，月入約25,000港元（約9萬8千新台幣），不但會請家人吃飯，和朋友兩人吃飯會去消費近1000港元的餐廳；自己則是學生，雖然有做兼職，但每月只有5000港元，平時和男友去高級餐廳都有主動要求AA制，對方偶爾還是會「推卸責任要多給幾十塊」。

她續稱不論是生日禮物、周年禮物還是普通日子送自己的東西，男友都會在Carousell買賣平台購買，全部都有些微瑕疵，而且都能在街邊店舖找到。對方更會為了節省金錢而買二手物品當禮物送自己，因而覺得「作為禮物好不得體」，認為對方不願為自己花錢，並詢問他人其實是否自己太小氣。

不少網友都認為把二手物品當禮物送人很沒禮貌，更建議原PO應要分手，「其實我就算送東西給朋友，也不會選擇送二手的」、「送二手的好不尊重對方」、「我寧願買樣便宜點的全新物品好過」、「分手，送給女朋友都這麼吝嗇」、「自己用二手無問題，但送禮一定要全新的」；亦有人擔心二手物品的衛生問題，「人家用過也不知道衛不衛生」。

另有人表示要視乎情況，只要不影響該物件使用，即使是二手其實都無問題，「看情況，如果功能上是無任何影響的，我覺得無所謂」、「如果我收到二手東西也沒什麼所謂的，不會因為二手而嫌棄或者不開心，環保的，不過也要看是什麼禮物」、「要看是什麼二手東西吧，有些所謂二手只是人們買完沒用過，全新包裝未拆的」。

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文章授權轉載自《香港01》

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